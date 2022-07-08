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Формула 1 Новость

Ферстаппен ответил Вольфу: Да у Mercedes самое гибкое днище в пелотоне

Действующий чемпион мира не понял возмущение Тото Вольфа по поводу того, что некоторые команды Ф1 ищут возможность получить дополнительное преимущество, оставаясь в рамках правил

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Рональд Фординг
, журналист
Ферстаппен ответил Вольфу: Да у Mercedes самое гибкое днище в пелотоне
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По ходу уик-энда в Сильверстоуне на собрании команд в рамках Технического консультативного совета представители FIA поделились информацией, что некоторые конструкторы нашли возможность, ничего формально не нарушая, получить выигрыш в аэродинамике за счет более гибкого днища.

После этого заседания глава Mercedes F1 Тото Вольф разошелся не на шутку. Он сказал: «Никто даже не догадывался о подобном, пока FIA не озвучила информацию на заседании совета. Для команд это стало сюрпризом. 

Содержание правил и изложенные там намерения предельно понятны. Нет никаких причин допускать деформацию больше, чем указано. Так что это, мягко говоря, сюрприз, чтобы не сказать шок».

Главный гоночный инженер чемпионов мира Эндрю Шовлин добавил: «Только когда все это раскрылось, мы осознали, какие здесь появляются возможности. 

На нашей машине это [более тщательный контроль] вовсе не скажется, но, возможно, отразится на наших соперниках, что повысит наши шансы».

Однако эта весьма пафосная и высокопарная риторика, в свою очередь, заставила удивиться Макса Ферстаппена. 

В Шпильберге он рассказал репортерам: «Я вот не могу понять, с чего это они взялись так жаловаться на гибкие днища, если на их собственной машине днище как раз и гнется сильнее всего». 

При этом в паддоке все же ходят довольно упорные слухи, что больше всего оснований для подозрения дают Ferrari и Red Bull. При этом формально на нарушении еще ни разу никого не поймали, а верить в то, что у конструкторов Mercedes действительно лишь сейчас «открылись глаза» на возможность немного обойти правила, было бы в высшей степени наивно.

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