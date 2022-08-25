Ферстаппен оценил изменения трассы в Спа
По словам голландца, конфигурация стала более классической, но ему это нравится
Команда Red Bull стала первой в Формуле 1, кто уже опробовал на практике обновленную трассу Гран При Бельгии. Еще до полного окончания строительных работ, она провела съемку маркетингового ролика с участием болида RB7 на демонстрационных шинах.
Это старая машина, которая сильно отличается от современной, но зато такие заезды разрешены правилами. Говоря о том, что изменилось на трассе, прошлогодний победитель Макс Ферстаппен отметил гравийные ловушки. И вновь намекнул на возможность дождя.
«После обновления трасса стала более олдскульной, что лично мне нравится, – сказал Ферстаппен. – В частности, сюда вернули гравийные ловушки. Это вообще мой любимый трек, я с нетерпением жду начала уик-энда.
К тому же, нас может ожидать дождь, что делает задачу еще более интересной. Но у нас вся команда состоит из людей, которые любят дополнительные трудности.
Я точно готов вернуться за руль после хорошего отдыха. Да, у нас впереди три Гран При подряд. Но мы все отдохнули и справимся».
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