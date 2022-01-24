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Формула 1 Новости

Ферстаппен оценил свою форму в 98%

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По словам голландца, добиться абсолюта невозможно, но остается возможность немного прибавить

Ферстаппен оценил свою форму в 98%

Макс Ферстаппен в 2021 году выиграл чемпионат Формулы 1, причем многие придерживались мнения, что лучшей машиной по ходу сезона был не его Red Bull, а Mercedes. Тем не менее, сам голландец весьма скромно оценил свою форму и заявил, что в новом сезоне постарается немного прибавить.

«Я не считаю, что возможно всегда выступать идеально, – сказал Ферстаппен в интервью для своего персонального спонсора, компании CarNext. – Я, скажем, еду на 98% от своих максимальных возможностей. То есть всегда остается возможность немного прибавить. Речь не о каком-то наглядном прогрессе. Но всегда остаются некоторые мелкие моменты, в которых можно показать более высокий уровень.

Так что я всегда думаю, как лучше себя настроить, как лучше понять машину, как найти нужный баланс. Как разобраться с шинами – все в таком духе.

В этом году главным вызовом станут новые шины, работу с ними нужно освоить. Но в общем то я всегда стремлюсь улучшить свою работу с шинами».

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