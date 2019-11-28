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Формула 1 / Новость

Ферстаппен оценил свои шансы побороться за титул в 2020 году

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Ферстаппен оценил свои шансы побороться за титул в 2020 году
Автор:
, редактор
28 нояб. 2019 г., 12:51

Пилот Red Bull отметил прогресс команды, но не уверен, что его хватит для борьбы за победу в следующем чемпионате.

Макс Ферстаппен проводит лучший сезон в карьере, одержав три победы и занимая третье место в чемпионате за один этап до финиша. Однако до сих пор голландец ни разу не участвовал в борьбе за чемпионский титул. Его отец Йос Ферстаппен ранее говорил, что способность машины Red Bull бороться за чемпионство в 2020 году станет решающим фактором в переговорах о продлении контракта с командой.

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Сам Макс отметил существенный прогресс команды в нынешнем сезоне, но не уверен, что действительно получил реальный шанс в 2020-м.

«В этом году мы многому научились, поняли, что работает, а что нет, – сказал Ферстаппен в эфире Sky накануне Гран При Абу-Даби. – Зимой мы постараемся еще прибавить в некоторых областях. Мы выросли за этот год, и я уверен, что рост продолжится в следующем году. Потому что наша задача – быть в борьбе с первого этапа сезона-2020.

Целью должен быть чемпионский титул. Но получится ли – шансы 50 на 50. В последних гонках нам удалось хорошо прибавить. Это подпитывает наши надежды успешно закончить сезон и уйти на зиму с позитивными ощущениями».

Контракт Ферстаппена с Red Bull рассчитан до конца 2020 года. В следующем сезоне у Макса будет последний шанс стать самым молодым победителем чемпионата в истории Ф1. Ранее советник Red Bull Хельмут Марко называл достижение этого рекорда одной из целей команды.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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