Ферстаппен отругал Red Bull за приказ пропустить Хэмилтона

Макс Ферстаппен остался недоволен решением Red Bull, лишившим его шанса выиграть Гран При Бахрейна. На 53-м круге голландец обогнал Льюиса Хэмилтона, но уже вырвавшись вперед не удержался на трассе и выехал за ее пределы.

После этого команда сказала Ферстаппену пропустить соперника, чтобы не получить штраф. Однако вернув позицию, Макс не смог снова атаковать Mercedes и после финиша высказал недовольство по радио.

«Почему вы просто не дали мне ехать дальше? Я бы легко оторвался от него на 5 секунд (вероятный размер штрафа за нарушение Ферстаппена – прим.ред). Я готов потерять победу [из-за штрафа], но не готов вот так финишировать вторым», – заявил Ферстаппен.

Команда в ответ сообщила, что выполняла распоряжении дирекции гонки.