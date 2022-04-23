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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Ферстаппен отобрал у Леклера победу в первом спринте 2022 года

Пилот Ferrari вышел вперед со старта, но на предпоследнем круге его сопернику из Red Bull удалось восстановить статус-кво и стать сильнейшим

Александр Кабановский
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Ферстаппен отобрал у Леклера победу в первом спринте 2022 года
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Судьба субботнего спринта Гран При Эмилии-Романьи решилась в двух эпизодах. На первых метрах обладатель поула Макс Ферстаппен начал движение хуже Шарля Леклера, что позволило монегаску сразу выйти вперед.

После этого отрыв между двумя гонщиками какое-то время медленно, но неумолимо рос, а затем стабилизировался. Казалось, что лидер общего зачета опередит своего главного соперника и станет сильнейшим в третий раз за четыре гонки. Однако финальные круги принесли гонке новую динамику. 

Шарль Шеклер, Ferrari F1-75, лидирует на старте

Шарль Шеклер, Ferrari F1-75, лидирует на старте

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Макс стал настигать соперника, а на предпоследнем круге провел успешную атаку по внешнему радиусу перед Тамбурелло. Это принесло голландцу поул главной гонки и позволило отыграть у Леклера один балл. 

Спор за последующие позиции вышел не менее интересным. Те, кто в дождевой квалификации явно оказались выше, чем позволяет машина, постепенно теряли позиции – тогда как выступившие накануне ниже своего уровня двигались в обратном направлении.

Больше всего позиций отыграли Серхио Перес, поднявшийся с пятого места на третье, а также Карлос Сайнс – испанец стартовал десятым и финишировал четвертым.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В обратную сторону по строчкам мониторов хронометража двигались занимавшие места на втором стартовом ряду Кевин Магнуссен с Ландо Норрисом. Датчанин из Haas съехал с четвертого места на восьмое, а британец из McLaren не смог, как в прошлом году, финишировать в Имоле третьим и остался пятым.

Оставшиеся очки заработали Даниэль Риккардо и Валттери Боттас – австралиец оказался единственным помимо Ферстаппена с Леклером, кто финишировал в первой восьмерке на той же позиции, с которой стартовал.

Для Фернандо Алонсо суббота вышла сложной. Испанец занимал на решетке пятое место, но сначала едва не остался там в начале прогревочного круга. Ему удалось оперативно начать движение и вернуться на свое место, но к первому повороту он был уже седьмым, а к финишу – только девятым.

Мик Шумахер впервые в Ф1 финишировал в десятке сильнейших – но сделал это в тот день, когда за этот результат не положены очки. Не заработали их и пилоты Mercedes, оставшиеся 11-м и 14-м.

Автором единственного схода стал Гуаеьюй Чжоу, на первом же круге столкнувшийся в Пирателле с Пьером Гасли. Китаец после этого отлетел в барьер и сошел, а французу пришлось ехать в боксы для замены переднего крыла 

Гонщик AlphaTauri догнал пелотон благодаря машине безопасности, но больших успехов в дальнейшем не добился – в отличие от его напарника Юки Цуноды, который финишировал 12-м.

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Результаты спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 30'39.567  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 30'42.542 2.975
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30'44.288 4.721
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 30'57.145 17.578
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 31'04.128 24.561
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 31'07.307 27.740
7 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 31'07.700 28.133
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 31'10.279 30.712
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 31'11.845 32.278
10 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 31'13.340 33.773
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 31'15.851 36.284
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 31'17.865 38.298
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 31'19.744 40.177
14 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 31'21.026 41.459
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 31'22.477 42.910
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 31'23.084 43.517
17 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 31'23.361 43.794
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 31'28.438 48.871
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 31'31.584 52.017
  China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari    
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