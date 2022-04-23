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Судьба субботнего спринта Гран При Эмилии-Романьи решилась в двух эпизодах. На первых метрах обладатель поула Макс Ферстаппен начал движение хуже Шарля Леклера, что позволило монегаску сразу выйти вперед.

После этого отрыв между двумя гонщиками какое-то время медленно, но неумолимо рос, а затем стабилизировался. Казалось, что лидер общего зачета опередит своего главного соперника и станет сильнейшим в третий раз за четыре гонки. Однако финальные круги принесли гонке новую динамику.

Шарль Шеклер, Ferrari F1-75, лидирует на старте Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Макс стал настигать соперника, а на предпоследнем круге провел успешную атаку по внешнему радиусу перед Тамбурелло. Это принесло голландцу поул главной гонки и позволило отыграть у Леклера один балл.

Спор за последующие позиции вышел не менее интересным. Те, кто в дождевой квалификации явно оказались выше, чем позволяет машина, постепенно теряли позиции – тогда как выступившие накануне ниже своего уровня двигались в обратном направлении.

Больше всего позиций отыграли Серхио Перес, поднявшийся с пятого места на третье, а также Карлос Сайнс – испанец стартовал десятым и финишировал четвертым.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В обратную сторону по строчкам мониторов хронометража двигались занимавшие места на втором стартовом ряду Кевин Магнуссен с Ландо Норрисом. Датчанин из Haas съехал с четвертого места на восьмое, а британец из McLaren не смог, как в прошлом году, финишировать в Имоле третьим и остался пятым.

Оставшиеся очки заработали Даниэль Риккардо и Валттери Боттас – австралиец оказался единственным помимо Ферстаппена с Леклером, кто финишировал в первой восьмерке на той же позиции, с которой стартовал.

Для Фернандо Алонсо суббота вышла сложной. Испанец занимал на решетке пятое место, но сначала едва не остался там в начале прогревочного круга. Ему удалось оперативно начать движение и вернуться на свое место, но к первому повороту он был уже седьмым, а к финишу – только девятым.

Мик Шумахер впервые в Ф1 финишировал в десятке сильнейших – но сделал это в тот день, когда за этот результат не положены очки. Не заработали их и пилоты Mercedes, оставшиеся 11-м и 14-м.

Автором единственного схода стал Гуаеьюй Чжоу, на первом же круге столкнувшийся в Пирателле с Пьером Гасли. Китаец после этого отлетел в барьер и сошел, а французу пришлось ехать в боксы для замены переднего крыла

Гонщик AlphaTauri догнал пелотон благодаря машине безопасности, но больших успехов в дальнейшем не добился – в отличие от его напарника Юки Цуноды, который финишировал 12-м.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию спринта в Имоле.

Результаты спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи