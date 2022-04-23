Ферстаппен отобрал у Леклера победу в первом спринте 2022 года
Пилот Ferrari вышел вперед со старта, но на предпоследнем круге его сопернику из Red Bull удалось восстановить статус-кво и стать сильнейшим
Судьба субботнего спринта Гран При Эмилии-Романьи решилась в двух эпизодах. На первых метрах обладатель поула Макс Ферстаппен начал движение хуже Шарля Леклера, что позволило монегаску сразу выйти вперед.
После этого отрыв между двумя гонщиками какое-то время медленно, но неумолимо рос, а затем стабилизировался. Казалось, что лидер общего зачета опередит своего главного соперника и станет сильнейшим в третий раз за четыре гонки. Однако финальные круги принесли гонке новую динамику.
Шарль Шеклер, Ferrari F1-75, лидирует на старте
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Макс стал настигать соперника, а на предпоследнем круге провел успешную атаку по внешнему радиусу перед Тамбурелло. Это принесло голландцу поул главной гонки и позволило отыграть у Леклера один балл.
Спор за последующие позиции вышел не менее интересным. Те, кто в дождевой квалификации явно оказались выше, чем позволяет машина, постепенно теряли позиции – тогда как выступившие накануне ниже своего уровня двигались в обратном направлении.
Больше всего позиций отыграли Серхио Перес, поднявшийся с пятого места на третье, а также Карлос Сайнс – испанец стартовал десятым и финишировал четвертым.
Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
В обратную сторону по строчкам мониторов хронометража двигались занимавшие места на втором стартовом ряду Кевин Магнуссен с Ландо Норрисом. Датчанин из Haas съехал с четвертого места на восьмое, а британец из McLaren не смог, как в прошлом году, финишировать в Имоле третьим и остался пятым.
Оставшиеся очки заработали Даниэль Риккардо и Валттери Боттас – австралиец оказался единственным помимо Ферстаппена с Леклером, кто финишировал в первой восьмерке на той же позиции, с которой стартовал.
Для Фернандо Алонсо суббота вышла сложной. Испанец занимал на решетке пятое место, но сначала едва не остался там в начале прогревочного круга. Ему удалось оперативно начать движение и вернуться на свое место, но к первому повороту он был уже седьмым, а к финишу – только девятым.
Мик Шумахер впервые в Ф1 финишировал в десятке сильнейших – но сделал это в тот день, когда за этот результат не положены очки. Не заработали их и пилоты Mercedes, оставшиеся 11-м и 14-м.
Автором единственного схода стал Гуаеьюй Чжоу, на первом же круге столкнувшийся в Пирателле с Пьером Гасли. Китаец после этого отлетел в барьер и сошел, а французу пришлось ехать в боксы для замены переднего крыла
Гонщик AlphaTauri догнал пелотон благодаря машине безопасности, но больших успехов в дальнейшем не добился – в отличие от его напарника Юки Цуноды, который финишировал 12-м.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию спринта в Имоле.
Результаты спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|30'39.567
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|30'42.542
|2.975
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|30'44.288
|4.721
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|30'57.145
|17.578
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|31'04.128
|24.561
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|31'07.307
|27.740
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31'07.700
|28.133
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|31'10.279
|30.712
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|31'11.845
|32.278
|10
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|31'13.340
|33.773
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|31'15.851
|36.284
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|31'17.865
|38.298
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|31'19.744
|40.177
|14
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|31'21.026
|41.459
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|31'22.477
|42.910
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|31'23.084
|43.517
|17
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|31'23.361
|43.794
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|31'28.438
|48.871
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|31'31.584
|52.017
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Полные результаты
Онлайн. Гран При Эмилии-Романьи. Спринт
Положение в общем зачете после спринтерской гонки Ф1 в Имоле