Ферстаппен отложил поездку в Джидду из-за плохого самочувствия
Макс до сих пор не приехал в Саудовскую Аравию из-за болей в желудке
Когда участники второго Гран При сезона в четверг собрались в Джидде для медиа-дня, оказалось, что среди них нет Макса Ферстаппена. Как сообщили в команде, последние несколько дней чемпион испытывал проблемы со здоровьем.
FIA уже разрешила пилоту пропустить обязательные пресс-конференции, однако ожидается, что он прибудет в Джидду в четверг вечером и к пятнице сможет сесть за руль. К счастью для него, тренировки уик-энда начинаются довольно поздно – в 16:30 по местному времени, совпадающему с московским.
Сам голландец написал в социальных сетях, что испытывает последствия перенесенной болезни: «Сейчас я уже в порядке, но несколько дней испытывал проблемы с желудком.
Из-за этого пришлось отложить на день свой перелет, так что на трассу приеду только в пятницу. До встречи, Джидда!».
Red Bull подтвердила Motorsport.com, что Ферстаппену точно прилетит на этап. Если состояние все же не позволит Максу сесть за руль, команда сможет пригласить ему на замену кого-то из пилотов AlphaTauri – скорее всего, это будет Юки Цунода.
Кроме того, у «Быков» есть сразу несколько официальных запасных – это Лиам Лоусон, Деннис Хаугер и Зейн Мэлони.
Дополнение: в Red Bull дополнительно сообщили, что лететь на этап Максу предстоит из Монако, а в случае форс-мажора его заменит Лоусон.
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