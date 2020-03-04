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Ферстаппен открыл обновленный «Зандфорт»

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Ферстаппен открыл обновленный «Зандфорт»
Автор:
, журналист (Нидерланды)
4 мар. 2020 г., 15:50

Гран При на обновленной трассе состоится 3 мая

В голландской Зандфорте состоялось открытие обновленной трассы, которая подверглась реконструкции ради того, чтобы принять в этом году этап Формулы 1.

Одним из первых круг по автодрому проехал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Именно его популярностью на родине объясняется решение организаторов чемпионата вернуть в календарь голландский этап.

Ферстаппен, впрочем, не был первым, кто сделал круг по обновленной трассе. Перед ним по ней проехали еще несколько пилотов, включая двукратного победителя «500 миль Индианаполиса» Ари Лёйендейка.

Именем Лёйендейка был назван последний поворот «Зандворта», который и стал главной особенностью обновленной трассы. Виной тому созданный при реконструкции бэнкинг с углом наклона 18 градусов.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Каспер Беккинг

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