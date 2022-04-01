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Дуэль Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном в сезоне 2021 года держала болельщиков в напряжении до клетчатого флага финальной гонки – и еще не одну неделю после этого.

Голландцу из Red Bull удалось взять верх, прервав серию из четырех подряд титулов соперника.

Однако сам Макс рассказал, что для него не имеет значения, кого именно обгонять на пути к победе.

Будучи гостем принадлежащего Red Bull канала Servus TV, пилот объяснил: «Себастьен Ожье как-то сказал, что каждый титул в WRC, завоеванный в соперничестве с Себастьеном Лебом, важнее трех в тех сезонах, где того не было. Но я не могу согласиться с ним.

Цель всегда одна – победить. Это не зависит от конкретного соперника или соперников. Чтобы победить, ты должен переиграть многих хороших пилотов, а не одного лишь Льюиса.

Я сражался с ним и испытываю к нему большое уважение. Он – один из величайших пилотов в истории».

В том же эфире Макса спросили, кого он видит в роли самого себя в том фильме, который рано или поздно снимут про финал сезона-21 в Абу-Даби.

«Надеюсь, этого все же никогда не случится, – улыбнулся Ферстаппен. – Мне это точно не нужно. Но если уж этого не избежать, то пусть играет Леонардо Ди Каприо».

Актер Леонардо Ди Каприо Фото: Sutton Images