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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Ферстаппен отказался считать свою победу удачей

По мнению пилота Red Bull, он мог бы выиграть и без схода Шарля Леклера

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Ферстаппен отказался считать свою победу удачей
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Шарль Леклер стартовал с поула в Гран При Азербайджана. Он уступил лидерство на старте, но вернул его за счет более удачного пит-стопа под виртуальной машиной безопасности.

Однако на середине дистанции из Ferrari Леклера повалил дым, и он был вынужден сойти. В итоге победу одержал Макс Ферстаппен, который перед этим на более свежих шинах планомерно сокращал отставание от лидера.

«Я бы не хотел, чтобы кому-то показалось, что мы победили благодаря сходам соперников, – сказал Ферстаппен сразу после финиша. – Конечно, это облегчило задачу, но и мы были хороши. Машина сегодня обладала хорошим балансом, мы были быстры в гонке, надежны, нам удавалось контролировать износ резины – вот причина того, что у Red Bull сегодня победный дубль.

Однако нельзя забывать, что в этом сезоне борьба очень плотная, и я не готов давать прогнозы на то, кто будет быстрее в Монреале. Надеюсь, что снова мы, но обещать не могу».

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