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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Ферстаппен отказался считать себя явным фаворитом Гран При Австрии

Победитель спринтерской гонки настаивает, что разницы в скорости с пилотами Ferrari почти что и нет

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Ферстаппен отказался считать себя явным фаворитом Гран При Австрии
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Макс Ферстаппен выиграл поул Гран При Формулы 1 в Австрии и субботнюю спринтерскую гонку, что гарантирует ему старт с первого места в основной гонке завтра. Он со старта оторвался от преследующих его Ferrari и сохранял комфортный отрыв до самого финиша.

Тем не менее, Ферстаппен отказался признать свое явное превосходство над соперниками.

«Я не могу сказать, что был сильно быстрее соперников сегодня, заявил голландский пилот Red Bull. – Мне удалось выиграть старт, а потом меня ждала весьма ровная гонка. Но я не скажу, что легко отрывался от преследователей.

Посмотрим, что будет завтра. Да, у нас очевидно быстрая машина, к тому же я чувствую поддержку болельщиков. Но соперники близки к нас по скорости, мы примерно равны по этому параметру, так что ничего еще не решено».

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