Ферстаппен отказался «развлекать толпу» в Австралии

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прибывший в Австралию пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил журналистам, что не намерен принципиально менять свое расписание в связи со снятием антиковидных ограничений. По словам гонщика, он намерен проводить время с командой и не желает принимать участие в различных мероприятиях за пределами трассы, так как это может сбить настрой.

«Даже если больше нет ковидных ограничений, я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу, – цитирует Ферстаппена агентство Reuters. – Точнее, я развлеку их своим выступлением на трассе. Если заниматься чем-то кроме гонок, то это может испортить настрой и отразиться на скорости.

Мне всегда было немного жаль Даниэля Риккардо, потому что у него в Австралии всегда было очень плотное расписание. Не думаю, чтобы он когда-либо действительно получал от этого удовольствие. Может сейчас что-то изменилось, но я помню, что когда мы выступали вместе, всю неделю перед гонкой в Австралии он был нарасхват.

Для пилота очень важно уметь сказать «нет» и отказаться от участия в некоторых мероприятиях, на которое приглашают. В конце концов, мы здесь ради гонок, и только гонщик знает, что может помешать ему подготовиться к старту».