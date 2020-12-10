Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
17 Часов
:
26 Минут
:
26 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером

Поделились
Комментарии
Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером
Автор:
, редактор

Макс не хочет выяснять отношения после аварии в Сахире

Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Сахира уже на старте, став жертвой чужой аварии. Перед голландцем столкнулись Шарль Леклер и Серхио Перес, а сам пилот Red Bull врезался в стену, пытаясь их объехать. 

Судьи признали Леклера виновным и наказали его тремя позициями штрафа на старте следующей гонки. Ферстаппен назвал монегаска безрассудным, тот в ответ охарактеризовал слова Макса как глупые. Приехав в Абу-Даби, Ферстаппен отказался от дальнейшего обсуждения ситуации.

«Мне это ни к чему, – сказал голландец. – Хочу просто провести гонку и поехать домой. Вышло так, как вышло. Нет смысла устраивать сучью свару и продолжать какие-то разговоры. Это уже не имеет значения».

Леклер, в свою очередь, не стал снимать с себя ответственность и пообещал быть рассудительнее: «Я постараюсь получше выбирать сражения [в которые стоит ввязываться]. Понятно, что обогнав в том моменте Макса я ничего бы не выиграл, потому что он все равно был намного быстрее. Но это в прошлом, я извлеку урок и все».

Читайте также:

Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики

Предыдущая новость

Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики

Следующая новость

Расселл: Веду себя так, будто поеду за Mercedes

Расселл: Веду себя так, будто поеду за Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера
Формула 1 Формула 1 / Новость

4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера

Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным
Формула 1 Формула 1 / Новости

Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным

Гасли объяснил, почему уступил Квяту в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли объяснил, почему уступил Квяту в Сахире

Мазепин схватил девушку за грудь на видео. Его требуют уволить из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин схватил девушку за грудь на видео. Его требуют уволить из Haas

«Мне всегда не хватало опыта в Ф1, только теперь я готов по-настоящему». Квят о прошлом и будущем
Формула 1 Формула 1 / Новости

«Мне всегда не хватало опыта в Ф1, только теперь я готов по-настоящему». Квят о прошлом и будущем

Хэмилтон или Расселл – кто поедет за Mercedes в Абу-Даби? Ведь тренировки начнутся уже завтра
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон или Расселл – кто поедет за Mercedes в Абу-Даби? Ведь тренировки начнутся уже завтра

Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером

Мягкий металл портит пит-стопы Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мягкий металл портит пит-стопы Ferrari

Самое важное:

Расселл: Веду себя так, будто поеду за Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: Веду себя так, будто поеду за Mercedes

Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером

Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики

Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным
Формула 1 Формула 1 / Новости

Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным

Самое читаемое

1
Формула 1

4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера

1дн
2
Формула 1

Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным

3
Формула 1

Гасли объяснил, почему уступил Квяту в Сахире

4
Формула 1

Мазепин схватил девушку за грудь на видео. Его требуют уволить из Haas

1дн
5
Формула 1

«Мне всегда не хватало опыта в Ф1, только теперь я готов по-настоящему». Квят о прошлом и будущем

Самое важное:

Расселл: Веду себя так, будто поеду за Mercedes
Формула 1

Расселл: Веду себя так, будто поеду за Mercedes

Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером
Формула 1

Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером

Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики
Формула 1

Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики

Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным
Формула 1

Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным

«Мне всегда не хватало опыта в Ф1, только теперь я готов по-настоящему». Квят о прошлом и будущем
Формула 1

«Мне всегда не хватало опыта в Ф1, только теперь я готов по-настоящему». Квят о прошлом и будущем

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.