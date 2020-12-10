Ферстаппен отказался от «сучьей свары» с Леклером

Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Сахира уже на старте, став жертвой чужой аварии. Перед голландцем столкнулись Шарль Леклер и Серхио Перес, а сам пилот Red Bull врезался в стену, пытаясь их объехать.

Судьи признали Леклера виновным и наказали его тремя позициями штрафа на старте следующей гонки. Ферстаппен назвал монегаска безрассудным, тот в ответ охарактеризовал слова Макса как глупые. Приехав в Абу-Даби, Ферстаппен отказался от дальнейшего обсуждения ситуации.

«Мне это ни к чему, – сказал голландец. – Хочу просто провести гонку и поехать домой. Вышло так, как вышло. Нет смысла устраивать сучью свару и продолжать какие-то разговоры. Это уже не имеет значения».

Леклер, в свою очередь, не стал снимать с себя ответственность и пообещал быть рассудительнее: «Я постараюсь получше выбирать сражения [в которые стоит ввязываться]. Понятно, что обогнав в том моменте Макса я ничего бы не выиграл, потому что он все равно был намного быстрее. Но это в прошлом, я извлеку урок и все».