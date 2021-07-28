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Формула 1 Новости

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

Автор:
, Редактор Ф1

Макс предпочел сосредоточиться на гонках

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

Столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Великобритании до сих пор вызывает споры в медиа, а в четверг этот инцидент официально пересмотрит FIA.

Представители Red Bull неоднократно высказывались о недостаточном наказании Хэмилтона. Однако сам Ферстаппен говорить на эту тему отказался.

«Мне особо нечего сказать обо всем этом шуме, да и, честно говоря, не интересно в этом участвовать, – сказал Ферстаппен. – Я знаю, что произошло в Сильверстоуне, я был за рулем и у меня есть мнение на счет того, как закончилась моя гонка. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы мы остались первыми в чемпионате.

О всяких формальных вещах может позаботиться команда, а моя работа сделать все необходимое, чтобы побеждать в гонках».

Макс также рассказал о своем самочувствии перед Гран При Венгрии:

«Конечно, у меня еще остались синяки, но это нормально после такого удара. А на тренировках я чувствую себя хорошо. Я провел 24-часовую гонку на симуляторе, чтобы посмотреть на работу своего тела. По ощущениям все было в порядке и я готов повторить».

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