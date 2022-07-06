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Формула 1 Новости

Ферстаппен: Отец считал, что я гожусь лишь в водители автобуса

Чемпион Формулы 1 вспомнил о строгом воспитании, полученном в детстве

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Ферстаппен: Отец считал, что я гожусь лишь в водители автобуса
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Отец Макса Ферстаппена Йос сам много лет выступал в Формуле 1, но не только не смог достичь того, чего добился его сын, но даже не сумел выиграть ни единой гонки, лишь дважды побывав на подиуме.

Тем не менее, пока Макс рос, Йос Ферстаппен постоянно доказывал сыну, что тот неспособен повторить и его собственных достижений.

«Мой отец никогда не говорил мне, что верит в то, что я стану чемпионом, – признался Макс Ферстаппен в интервью Chanel4. – Вместо этого он говорил, что с моими талантами мне самое место на должности водителя грузовика или автобуса.

Все то время, пока я шел к Формуле 1, он постоянно повторял, что я недостаточно стараюсь. На его фоне я всегда выглядел более расслабленным, не мог собраться даже в уик-энд.

Я выигрывал гонку за гонкой, но он продолжал повторять, что для Формулы 1 этого недостаточно. Думаю, он отлично подготовил меня к тому, чтобы я не обращал внимание на критику в свой адрес».

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