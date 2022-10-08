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Макс Ферстаппен и Ландо Норрис едва не столкнулись по ходу квалификации на «Сузуке». Пилот Red Bull прогревал шины перед быстрой попыткой, бросил машину в сторону – и сопернику из McLaren, который мчался мимо, пришлось выезжать с асфальта, чтобы избежать столкновения.

После завершения сессии Ландо сказал, что считает правильным штраф для Макса. Однако судьи Ф1 хоть и признали вину голландца, но сохранили ему поул, ограничившись предупреждением.

Когда обоих пилотов вызвали для объяснений, Ферстаппен рассказал, что знал о приближении Норриса, но хотел просто ускориться вне траектории, не создавая тому помехи. Однако из-за холодных шин Red Bull дернуло в сторону, что и привело к опасному моменту.

Ландо признал, что погорячился в эфире Sky Sport, говоря о наказании Ферстаппена. Он объяснил, что после разбора эпизода готов признать его неудачным стечением обстоятельств.

В документе FIA сказано: «Все прежние нарушения такого характера приводили к предупреждениям, потому в данном случае использовал тот же подход». Для Макса это первое предупреждение в сезоне (реальные санкции начинаются после третьего).

Еще до слушаний Ферстаппен отметил, что Норриса тоже неправильно считать исключительно пострадавшей стороной.

«Он хотел опередить меня перед "эской", когда я уже начал разгон, – отметил пилот Red Bull. – Просто меня снесло на холодных шинах, потому и потребовался объезд. Надо чуть уважительнее относиться к соперникам.

На прямой мы все распределились по трассе, никто не пытался обогнать перед "эской". А он попробовал это сделать, что и привело к проблеме».

Если Макс выиграет воскресную гонку с лучшим кругом, то завоюет второй чемпионский титул при любых результатах соперников.

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