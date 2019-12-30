Ферстаппен отдал должное усилиям отца

Макс Ферстаппен дебютировал в Ф1 в 17-летнем возрасте и поставил несколько связанных с этим рекордов, а за пять лет выступлений одержал восемь побед и по итогам сезона-2019 стал бронзовым призером чемпионата. Гонщик рассказал, что его отец Йос сделал абсолютно все возможное, чтобы сын оказался в чемпионате мира.

«Отец связал себя с моей мечтой попасть в Формулу 1, – цитирует Ферстаппена De Telegraaf. – Мы вместе прошли этот путь и получили очень хороший опыт. С самого начала он занимался со мной картингом. Он делал для меня абсолютно все. События прошлого особенно прекрасны, когда выигрываешь гонки и стоишь на подиуме».

Ферстаппен-старший постоянно был рядом с сыном, когда тот занимался картингом, но сейчас приезжает далеко не на каждый Гран При. Но Максу приятно, что отец продолжает поддерживать его: «Мне нравится, когда он со мной на трассе, как и мой менеджер Раймонд Вермюлен».

Йос Ферстаппен провел 106 гонок в Формуле 1, дважды становился призером Гран При, но карьере сына уделил больше времени, чем своей собственной.

«Получит ли мой отец достаточное признание? Я надеюсь на это. Не хочу говорить, что его карьера пошла немного криво, но, возможно, она представляет собой упущенную возможность, учитывая потенциал.

Не знаю, буду ли я похож на него через 30 лет. Может быть, если у меня еще будут волосы. Обычно это наследственное», – пошутил Макс.