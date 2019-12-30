Ферстаппен отдал должное усилиям отца
Гонщик Red Bull Racing признал, что его отец вложил больше времени и энергии в мечту своего сына о Формуле 1, чем в свою собственную карьеру.
Макс Ферстаппен дебютировал в Ф1 в 17-летнем возрасте и поставил несколько связанных с этим рекордов, а за пять лет выступлений одержал восемь побед и по итогам сезона-2019 стал бронзовым призером чемпионата. Гонщик рассказал, что его отец Йос сделал абсолютно все возможное, чтобы сын оказался в чемпионате мира.
«Отец связал себя с моей мечтой попасть в Формулу 1, – цитирует Ферстаппена De Telegraaf. – Мы вместе прошли этот путь и получили очень хороший опыт. С самого начала он занимался со мной картингом. Он делал для меня абсолютно все. События прошлого особенно прекрасны, когда выигрываешь гонки и стоишь на подиуме».
Ферстаппен-старший постоянно был рядом с сыном, когда тот занимался картингом, но сейчас приезжает далеко не на каждый Гран При. Но Максу приятно, что отец продолжает поддерживать его: «Мне нравится, когда он со мной на трассе, как и мой менеджер Раймонд Вермюлен».
Йос Ферстаппен провел 106 гонок в Формуле 1, дважды становился призером Гран При, но карьере сына уделил больше времени, чем своей собственной.
«Получит ли мой отец достаточное признание? Я надеюсь на это. Не хочу говорить, что его карьера пошла немного криво, но, возможно, она представляет собой упущенную возможность, учитывая потенциал.
Не знаю, буду ли я похож на него через 30 лет. Может быть, если у меня еще будут волосы. Обычно это наследственное», – пошутил Макс.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Ферстаппен отдал должное усилиям отца
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты