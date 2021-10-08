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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Ферстаппен остался недоволен пятницей. А Пересу все понравилось

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Второй пилот Red Bull не увидел в результатах тренировки поводов сдаваться без боя

Ферстаппен остался недоволен пятницей. А Пересу все понравилось

Пилоты Mercedes доминировали в обеих тренировках Гран При Турции. При этом если в первой сессии быстрейшим на Red Bull был Макс Ферстаппен, то после обеда в борьбу за лучшие круги неожиданно вступил Серхио Перес, который всю вторую тренировку был быстрее напарника.

Разошлись они и в оценках итогов дня после заездов. Ферстаппен признал, что для него это была далеко не лучшая пятница, а вот Перес, напротив, выглядел довольным и не видел непреодолимых проблем.

«Пилоты Mercedes выглядят быстрыми, но мне кажется нам нужно прибавить лишь пару десятых секунды, чтобы завтра навязать им борьбу, – сказал Перес. – А это нам за ночь вполне по силам сделать. В целом мне кажется, что пятница прошла неплохо и я надеюсь, что мы сможем найти где прибавить эти пару десятых секунды.

Это всегда вопрос компромисса. Можно настроить машину только под квалификацию, под один быстрый круг, но тогда на длинной дистанции возникнут проблемы. А здесь это очень важно, так как совершать обгоны тут проще, чем на большинстве других трасс. И я думаю многие в воскресенье именно на это и рассчитывают, при условии, что не будет дождя».

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