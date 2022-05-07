Ферстаппен остался доволен третьим местом и понадеялся на жару

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Макс Ферстаппен показал лишь третье время в квалификации Гран При Майами. При этом он опередил напарника Серхио Переса, а после сессии признался, что на тренировках в пятницу из-за технических проблем с коробкой передач и гидравликой не успел выучить трассу, а потому более чем доволен результатом.

«Я доволен квалификацией, – заявил голландец сразу после финиша сессии. – Я вчера сделал буквально четыре-пять кругов. Так что сегодня я все еще изучал трассу. В таких условиях приятно узнать, что можешь навязать борьбу в квалификации, я даже удивился этому, это не самый простой автодром, его быстро на выучишь.

Конечно, всегда приятно стартовать с поула, но учитывая обстоятельства, я доволен работой команды. Думаю, у нас есть шанс завтра. У нас отличная максимальная скорость, да и управляемость болида хороша, так что есть надежда победить.

Проблема в том, что за пределами стандартной траектории трасса весьма скользкая, а именно туда приходится выезжать для обгона. Но завтра обещают более жаркую погоду, а значит поведение шин изменится, так что посмотрим».