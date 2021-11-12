Ферстаппен остался доволен квалификацией, хотя проиграл Хэмилтону
По мнению лидера сезона Ф1, в Бразилии у него практически не было шансов опередить в пятницу Льюиса Хэмилтона
Макса Ферстаппена называли главным фаворитом этапа в Сан-Паулу, однако голландский гонщик остался в пятничной квалификации вторым, почти полсекунды уступив своему главному сопернику в споре за титул Льюису Хэмилтону.
Тому поставили перед началом Гран При новый мотор, и именно это обстоятельство, по мнению Макса, стало определяющим.
«Сейчас у них больше мощности, – сказал Ферстаппен в интервью после завершения сессии. – Так что для меня результат не стал большим шоком. Могу сказать, что я вполне доволен вторым результатом. Это хорошая позиция для старта [спринта]. Конечно, всегда хочется быть ближе, но иногда важно оставаться реалистом».
Говоря о планах на короткий субботний заезд, победитель Гран При Бразилии 2019 года добавил: «Там разыгрывается не так много очков, потому я надеюсь хорошо проехать первый круг, а там уж смотреть, как все будет складываться. Главный день для нас – воскресенье».
Он дал понять, что в гоночной конфигурации расстановка сил между Mercedes и Red Bull может оказаться совсем не такой, как на одном быстром круге.
«Все будем совсем иначе, – отметил Макс. – Во-первых, погода должна быть куда более жаркой. А это ощутимо скажется на поведении машин. Так что посмотрим».
Победитель спринта получит три очка, призеры – два и одно.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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