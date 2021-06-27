Ферстаппен остался без тормозов во время победной гонки

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Штирии, пролидировав в гонке от старта до финиша. Однако в какой-то момент пилот Red Bull жаловался инженеру на проблему с тормозами.

В команде сочли, что на педаль тормоза повлиял наезд машины на бордюр. Но Ферстаппен в этом не уверен.

«Обычно, это никак не связано, – сказал Макс Ziggo Sport. – В последнем повороте у меня педаль тормоза дважды ушла в пол. Так что в какой-то момент тормоза у меня не работали. Но на выходе из поворота все снова заработало. Не очень приятный момент».

Несмотря на то, что в сегодняшней гонке Ферстаппен ни разу не дал Льюису Хэмилтону себя атаковать, на следующей неделе на той же трассе Макс не ждет легкой победы:

«Шины будут мягче на одну ступень. И, конечно, сейчас все будут анализировать, что сделали правильно и неправильно. Так что я жду огромной плотности борьбы».