Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей

Поделились
Комментарии
Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
25 июн. 2020 г., 10:53

Карантин не позволил голландцу прилететь в Сильверстоун

Макс Ферстаппен не сможет принять участия в тестах Red Bull в Сильверстоуне, которые пройдут сегодня. Голландец не может приехать в Великобританию, так как после въезда ему пришлось бы отбывать двухнедельный карантин. В итоге, пилот и команда договорились, что тесты пройдут без него.

Отсутствие Ферстаппена позволит его напарнику Алекса Элбону одному провести целый день за рулем. Ферстаппен же теперь сядет в болид только на первом Гран При сезона, который пройдет с 3 по 5 июля в Австрии.

Ферстаппен станет одним из немногих пилотов, которые не проведут никаких заездов между предсезонными тестами, что прошли в феврале, и первым Гран При чемпионата. Среди конкурентов Red Bull, свои тесты уже провели Mercedes, Ferrari, Renault и AlphaTauri.

Red Bull же столкнулась с проблемами: по правилам, использовать для частных тестов можно было машину 2018 года, но тогда команда покупала моторы у Renault, с которой теперь контракт расторгнут. Из-за этого, использовать болиды двухлетней давности в RBR не смогли. 

В итоге, команда решила воспользоваться съемочным днем и вывести на трассу болид 2020 года. Отметим, что то же самое предприняли и в AlphaTauri, только там совместили текущую и старую машины, для большей обкатки пилотов.

Читайте также:

Следующая новость
Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической

Предыдущая новость

Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической

trending Сегодня

Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей
Формула 1 / Формула 1
32мин

Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи
Формула 1 / Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея
Формула 1 / Формула 1

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора
Формула 1 / Формула 1

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом
Формула 1 / Формула 1

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом

Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической
Формула 1 / Формула 1
56мин

Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической

Компания Brembo отказалась отправлять своих инженеров на Гран При Австрии
Формула 1 / Формула 1

Компания Brembo отказалась отправлять своих инженеров на Гран При Австрии

Грожан захотел вернуться в Renault
Формула 1 / Формула 1

Грожан захотел вернуться в Renault

Самое важное:

Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей
Формула 1 / Формула 1
32мин

Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей

Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической
Формула 1 / Формула 1
56мин

Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической

Компания Brembo отказалась отправлять своих инженеров на Гран При Австрии
Формула 1 / Формула 1

Компания Brembo отказалась отправлять своих инженеров на Гран При Австрии

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея
Формула 1 / Формула 1

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей

32мин
2
Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

3
Формула 1

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора

4
Формула 1

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея

5
Формула 1

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей
Формула 1

Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей

Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической
Формула 1

Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической

Компания Brembo отказалась отправлять своих инженеров на Гран При Австрии
Формула 1

Компания Brembo отказалась отправлять своих инженеров на Гран При Австрии

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея
Формула 1

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1
Формула 1

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.