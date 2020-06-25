Ферстаппен остался без тестов Red Bull из-за британских властей

Макс Ферстаппен не сможет принять участия в тестах Red Bull в Сильверстоуне, которые пройдут сегодня. Голландец не может приехать в Великобританию, так как после въезда ему пришлось бы отбывать двухнедельный карантин. В итоге, пилот и команда договорились, что тесты пройдут без него.

Отсутствие Ферстаппена позволит его напарнику Алекса Элбону одному провести целый день за рулем. Ферстаппен же теперь сядет в болид только на первом Гран При сезона, который пройдет с 3 по 5 июля в Австрии.

Ферстаппен станет одним из немногих пилотов, которые не проведут никаких заездов между предсезонными тестами, что прошли в феврале, и первым Гран При чемпионата. Среди конкурентов Red Bull, свои тесты уже провели Mercedes, Ferrari, Renault и AlphaTauri.

Red Bull же столкнулась с проблемами: по правилам, использовать для частных тестов можно было машину 2018 года, но тогда команда покупала моторы у Renault, с которой теперь контракт расторгнут. Из-за этого, использовать болиды двухлетней давности в RBR не смогли.

В итоге, команда решила воспользоваться съемочным днем и вывести на трассу болид 2020 года. Отметим, что то же самое предприняли и в AlphaTauri, только там совместили текущую и старую машины, для большей обкатки пилотов.