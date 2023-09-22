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Формула 1 / Гран При Японии Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил соперников на 0,6 секунды в первой тренировке на «Сузуке»

Участники Формулы 1 покинули Сингапур – и расстановка сил вновь стала традиционной для нынешнего сезона. Лидер Red Bull возглавил протокол утренней пятничной сессии, опередив Карлоса Сайнса на Ferrari и Лондо Норриса на McLaren

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

16-й этап сезона Ф1 стартовал на классической японской трассе с быстрыми виражами, где расстановка сил оказалась совсем не такой, как неделей ранее в Сингапуре. Как только эффективность аэродинамики вновь стала ключевым фактором, в лидеры вернулись Макс Ферстаппен и Red Bull Racing.

В какой-то момент по ходу первой сессии преимущество лидера сезона составляло 1,3 секунды – и хотя в итоге соперники подобрались чуть ближе, голландец комфортно возглавил протокол. Свой лучший круг Макс проехал за 1:31.647 на шинах Soft (С3).

Победитель Сингапура Карлос Сайнс показал второе время (+0,626), а серебряный призер той гонки Ландо Норрис под клетчатым флагом поднялся на третью строчку (+0,745).

Компания Pirelli привезла на «Сузуку» модернизированные шины Medium (C2) для сезона-2024, и долгое время лучшим результатом британца из McLaren было именно время, показанное на них. Однако в самом конце он поставил Soft и поднялся в тройку лидеров. 

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Шарль Леклер остался четвертым, опередив на пару сотых кумира местных трибун Юки Цуноду. В самом конце сессии гонщик AlphaTauri, по всей видимости, собирался проехать еще быстрее, чтобы порадовать своих болельщиков – однако застрял за Williams Логана Сарджента, и вместо того, чтобы отпустить того вперед и совершить еще одну попытку, начал ругаться по радио плохими словами. 

Фернандо Алонсо стал шестым, подтвердив, что Aston Martin нано сбрасывать со счетов, а впервые приехавший на «Сузуку» Оскар Пиастри показал седьмое время. Благодаря Алексу Элбону в первой десятке оказались представлены шесть команд, а замкнули ее Лиам Лоусон, который продолжает заменять Даниэля Риккардо, и вернувшийся в пелотон Лэнс Стролл. 

Неожиданно медленными на этот раз оказались Серхио Перес и оба гонщика Mercedes – никто из них не вошел даже в первую десятку. При этом Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном, как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, не использовали в стартовой тренировке самые мягкие слики.

В команде Alfa Romeo поручили Чжоу Гуаньюю обширную программу испытаний, потому пилот не гнался за скоростью и остался самым последним. 

Заезды прошли на сухой трассе, и хотя на последних минутах начался легкий дождь, он не успел намочить асфальт. Заслуживающих внимания происшествий по ходу часа также не было.

Результаты первой тренировки Гран При Японии

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 25 1'31.647
2 Spain Карлос СайнсFerrari 24 +0.626
3 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 24 +0.745
4 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 25 +0.927
5 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 21 +0.950
6 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 23 +1.003
7 Australia Оскар ПиастриMcLaren 26 +1.066
8 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 24 +1.344
9 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri 28 +1.358
10 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 17 +1.393
11 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 25 +1.396
12 France Пьер ГаслиAlpine 23 +1.482
13 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 24 +1.663
14 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 24 +1.801
15 France Эстебан ОконAlpine 22 +1.869
16 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 22 +2.052
17 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 24 +2.213
18 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 23 +2.328
19 United States Логан СарджентWilliams 27 +2.565
20 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 23 +3.184
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