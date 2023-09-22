Ферстаппен опередил соперников на 0,6 секунды в первой тренировке на «Сузуке»

16-й этап сезона Ф1 стартовал на классической японской трассе с быстрыми виражами, где расстановка сил оказалась совсем не такой, как неделей ранее в Сингапуре. Как только эффективность аэродинамики вновь стала ключевым фактором, в лидеры вернулись Макс Ферстаппен и Red Bull Racing.

В какой-то момент по ходу первой сессии преимущество лидера сезона составляло 1,3 секунды – и хотя в итоге соперники подобрались чуть ближе, голландец комфортно возглавил протокол. Свой лучший круг Макс проехал за 1:31.647 на шинах Soft (С3).

Победитель Сингапура Карлос Сайнс показал второе время (+0,626), а серебряный призер той гонки Ландо Норрис под клетчатым флагом поднялся на третью строчку (+0,745).

Компания Pirelli привезла на «Сузуку» модернизированные шины Medium (C2) для сезона-2024, и долгое время лучшим результатом британца из McLaren было именно время, показанное на них. Однако в самом конце он поставил Soft и поднялся в тройку лидеров.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Шарль Леклер остался четвертым, опередив на пару сотых кумира местных трибун Юки Цуноду. В самом конце сессии гонщик AlphaTauri, по всей видимости, собирался проехать еще быстрее, чтобы порадовать своих болельщиков – однако застрял за Williams Логана Сарджента, и вместо того, чтобы отпустить того вперед и совершить еще одну попытку, начал ругаться по радио плохими словами.

Фернандо Алонсо стал шестым, подтвердив, что Aston Martin нано сбрасывать со счетов, а впервые приехавший на «Сузуку» Оскар Пиастри показал седьмое время. Благодаря Алексу Элбону в первой десятке оказались представлены шесть команд, а замкнули ее Лиам Лоусон, который продолжает заменять Даниэля Риккардо, и вернувшийся в пелотон Лэнс Стролл.

Неожиданно медленными на этот раз оказались Серхио Перес и оба гонщика Mercedes – никто из них не вошел даже в первую десятку. При этом Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном, как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, не использовали в стартовой тренировке самые мягкие слики.

В команде Alfa Romeo поручили Чжоу Гуаньюю обширную программу испытаний, потому пилот не гнался за скоростью и остался самым последним.

Заезды прошли на сухой трассе, и хотя на последних минутах начался легкий дождь, он не успел намочить асфальт. Заслуживающих внимания происшествий по ходу часа также не было.

Результаты первой тренировки Гран При Японии

Поз. Гонщик / Команда Машина Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 25 1'31.647 2 Карлос Сайнс Ferrari 24 +0.626 3 Ландо Норрис McLaren 24 +0.745 4 Шарль Леклер Ferrari 25 +0.927 5 Юки Цунода AlphaTauri 21 +0.950 6 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 23 +1.003 7 Оскар Пиастри McLaren 26 +1.066 8 Алекс Элбон Williams 24 +1.344 9 Лиам Лоусон AlphaTauri 28 +1.358 10 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 17 +1.393 11 Серхио Перес Red Bull Racing 25 +1.396 12 Пьер Гасли Alpine 23 +1.482 13 Джордж Расселл Mercedes 24 +1.663 14 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 24 +1.801 15 Эстебан Окон Alpine 22 +1.869 16 Льюис Хэмилтон Mercedes 22 +2.052 17 Валттери Боттас Alfa Romeo 24 +2.213 18 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 23 +2.328 19 Логан Сарджент Williams 27 +2.565 20 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 23 +3.184