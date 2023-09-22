Ферстаппен опередил соперников на 0,6 секунды в первой тренировке на «Сузуке»
Участники Формулы 1 покинули Сингапур – и расстановка сил вновь стала традиционной для нынешнего сезона. Лидер Red Bull возглавил протокол утренней пятничной сессии, опередив Карлоса Сайнса на Ferrari и Лондо Норриса на McLaren
16-й этап сезона Ф1 стартовал на классической японской трассе с быстрыми виражами, где расстановка сил оказалась совсем не такой, как неделей ранее в Сингапуре. Как только эффективность аэродинамики вновь стала ключевым фактором, в лидеры вернулись Макс Ферстаппен и Red Bull Racing.
В какой-то момент по ходу первой сессии преимущество лидера сезона составляло 1,3 секунды – и хотя в итоге соперники подобрались чуть ближе, голландец комфортно возглавил протокол. Свой лучший круг Макс проехал за 1:31.647 на шинах Soft (С3).
Победитель Сингапура Карлос Сайнс показал второе время (+0,626), а серебряный призер той гонки Ландо Норрис под клетчатым флагом поднялся на третью строчку (+0,745).
Компания Pirelli привезла на «Сузуку» модернизированные шины Medium (C2) для сезона-2024, и долгое время лучшим результатом британца из McLaren было именно время, показанное на них. Однако в самом конце он поставил Soft и поднялся в тройку лидеров.
Юки Цунода, AlphaTauri AT04
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Шарль Леклер остался четвертым, опередив на пару сотых кумира местных трибун Юки Цуноду. В самом конце сессии гонщик AlphaTauri, по всей видимости, собирался проехать еще быстрее, чтобы порадовать своих болельщиков – однако застрял за Williams Логана Сарджента, и вместо того, чтобы отпустить того вперед и совершить еще одну попытку, начал ругаться по радио плохими словами.
Фернандо Алонсо стал шестым, подтвердив, что Aston Martin нано сбрасывать со счетов, а впервые приехавший на «Сузуку» Оскар Пиастри показал седьмое время. Благодаря Алексу Элбону в первой десятке оказались представлены шесть команд, а замкнули ее Лиам Лоусон, который продолжает заменять Даниэля Риккардо, и вернувшийся в пелотон Лэнс Стролл.
Неожиданно медленными на этот раз оказались Серхио Перес и оба гонщика Mercedes – никто из них не вошел даже в первую десятку. При этом Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном, как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, не использовали в стартовой тренировке самые мягкие слики.
В команде Alfa Romeo поручили Чжоу Гуаньюю обширную программу испытаний, потому пилот не гнался за скоростью и остался самым последним.
Заезды прошли на сухой трассе, и хотя на последних минутах начался легкий дождь, он не успел намочить асфальт. Заслуживающих внимания происшествий по ходу часа также не было.
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