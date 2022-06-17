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Так как прогноз погоды говорил о высокой вероятности дождя, участники девятого этапа сезона без промедления отправились с самого начала первой пятничной тренировки. Но в итоге весь час погода оставалась прохладной и ветреной, но сухой.

На трассе, куда Формула 1 в последний раз приезжала в 2019 году, обошлось без лазбитых машин, хотя многие пилоты блокировали колеса на торможении и выезжали в асфальтовые зоны безопасности.

Быстрейшим в итоге стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, проехавший свой лучший круг за 1:15.158 – это на две с половиной секунды хуже, чем в аналогичной сессии три года назад. При этом голландец жаловался на скверный баланс Red Bull.

Сильнейший из соперников, Карлос Сайнс, отстал на 0,246 секунды, а вот его партнер по Ferrari показал только пятую скорость. Во всех предыдущих Гран При монегаск в первой сессии был только первым или вторым – наблюдатели сразу увидели в этом свидетельство того, что Скудерия работает на гонку, так как пилота ждет прорыв из второго десятка после весьма вероятного штрафа.

Фернандо Алонсо, Alpine Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Обратил на себя внимание и трений результат Фернандо Алонсо. Победитель Гран При Канады 2006 года не просто отстал на 0,373 секунды, но и проехал свой лучший круг на более жестких шинах Medium.

Квартет лидеров замкнул Серхио Перес, в свою очередь опередивший Леклера всего на несколько сотых.

Четыре следующие позиции поделили представители Mercedes и – внезапно – Aston Martin. Лэнс Стролл уступил на домашней трассе только Джорджу Расселлу, а с Льюисом Хэмилтоном они показали одинаковое время, но британец проехал свой круг позже.

Также в десятку вошел Даниэль Риккардо, тогда как его партнер по McLaren Ландо Норрис вынужден был досрочно прервать работу из-за поломки, детали которой команда не сообщила.

У Эстебана Окона по ходу заездов из-за попадания мусора в воздухозаборник и перегрева тормозов пошел дым из переднего правого колеса – пилот медленно доехал до боксов, где машину закатили в гараж.

Юки Цунода по касательной задел стену в четвертом повороте, но это не помешало японцу из AlphaTauri, которому в воскресенье предстоит стартовать последним из-за замены мотора, проехать 33 круга и уступить по этому показателю только Сайнсу (34).

Результаты первой тренировки Гран При Канады