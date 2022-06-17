Ферстаппен опередил Сайнса в первой тренировке Гран При Канады
Гонщики Red Bull и Ferrari лидерами начали очередной уик-энд, третье время показал Фернандо Алонсо
Так как прогноз погоды говорил о высокой вероятности дождя, участники девятого этапа сезона без промедления отправились с самого начала первой пятничной тренировки. Но в итоге весь час погода оставалась прохладной и ветреной, но сухой.
На трассе, куда Формула 1 в последний раз приезжала в 2019 году, обошлось без лазбитых машин, хотя многие пилоты блокировали колеса на торможении и выезжали в асфальтовые зоны безопасности.
Быстрейшим в итоге стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, проехавший свой лучший круг за 1:15.158 – это на две с половиной секунды хуже, чем в аналогичной сессии три года назад. При этом голландец жаловался на скверный баланс Red Bull.
Сильнейший из соперников, Карлос Сайнс, отстал на 0,246 секунды, а вот его партнер по Ferrari показал только пятую скорость. Во всех предыдущих Гран При монегаск в первой сессии был только первым или вторым – наблюдатели сразу увидели в этом свидетельство того, что Скудерия работает на гонку, так как пилота ждет прорыв из второго десятка после весьма вероятного штрафа.
Фернандо Алонсо, Alpine
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Обратил на себя внимание и трений результат Фернандо Алонсо. Победитель Гран При Канады 2006 года не просто отстал на 0,373 секунды, но и проехал свой лучший круг на более жестких шинах Medium.
Квартет лидеров замкнул Серхио Перес, в свою очередь опередивший Леклера всего на несколько сотых.
Четыре следующие позиции поделили представители Mercedes и – внезапно – Aston Martin. Лэнс Стролл уступил на домашней трассе только Джорджу Расселлу, а с Льюисом Хэмилтоном они показали одинаковое время, но британец проехал свой круг позже.
Также в десятку вошел Даниэль Риккардо, тогда как его партнер по McLaren Ландо Норрис вынужден был досрочно прервать работу из-за поломки, детали которой команда не сообщила.
У Эстебана Окона по ходу заездов из-за попадания мусора в воздухозаборник и перегрева тормозов пошел дым из переднего правого колеса – пилот медленно доехал до боксов, где машину закатили в гараж.
Юки Цунода по касательной задел стену в четвертом повороте, но это не помешало японцу из AlphaTauri, которому в воскресенье предстоит стартовать последним из-за замены мотора, проехать 33 круга и уступить по этому показателю только Сайнсу (34).
Результаты первой тренировки Гран При Канады
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|27
|1'15.158
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|34
|1'15.404
|0.246
|3
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|31
|1'15.531
|0.373
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|32
|1'15.619
|0.461
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|30
|1'15.666
|0.508
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1'15.822
|0.664
|7
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|32
|1'15.877
|0.719
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'15.877
|0.719
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|33
|1'16.041
|0.883
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|29
|1'16.083
|0.925
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|1'16.165
|1.007
|12
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|17
|1'16.211
|1.053
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|29
|1'16.308
|1.150
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|33
|1'16.322
|1.164
|15
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|26
|1'16.421
|1.263
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'16.426
|1.268
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1'17.152
|1.994
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|25
|1'17.223
|2.065
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|33
|1'17.241
|2.083
|20
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|31
|1'17.555
|2.397
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