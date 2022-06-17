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Формула 1 / Гран При Канады Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил Сайнса в первой тренировке Гран При Канады

Гонщики Red Bull и Ferrari лидерами начали очередной уик-энд, третье время показал Фернандо Алонсо

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен опередил Сайнса в первой тренировке Гран При Канады
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Так как прогноз погоды говорил о высокой вероятности дождя, участники девятого этапа сезона без промедления отправились с самого начала первой пятничной тренировки. Но в итоге весь час погода оставалась прохладной и ветреной, но сухой. 

На трассе, куда Формула 1 в последний раз приезжала в 2019 году, обошлось без лазбитых машин, хотя многие пилоты блокировали колеса на торможении и выезжали в асфальтовые зоны безопасности. 

Быстрейшим в итоге стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, проехавший свой лучший круг за 1:15.158 – это на две с половиной секунды хуже, чем в аналогичной сессии три года назад. При этом голландец жаловался на скверный баланс Red Bull.

Сильнейший из соперников, Карлос Сайнс, отстал на 0,246 секунды, а вот его партнер по Ferrari показал только пятую скорость. Во всех предыдущих Гран При монегаск в первой сессии был только первым или вторым – наблюдатели сразу увидели в этом свидетельство того, что Скудерия работает на гонку, так как пилота ждет прорыв из второго десятка после весьма вероятного штрафа. 

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Фернандо Алонсо, Alpine

Фернандо Алонсо, Alpine

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Обратил на себя внимание и трений результат Фернандо Алонсо. Победитель Гран При Канады 2006 года не просто отстал на 0,373 секунды, но и проехал свой лучший круг на более жестких шинах Medium.

Квартет лидеров замкнул Серхио Перес, в свою очередь опередивший Леклера всего на несколько сотых.

Четыре следующие позиции поделили представители Mercedes и – внезапно – Aston Martin. Лэнс Стролл уступил на домашней трассе только Джорджу Расселлу, а с Льюисом Хэмилтоном они показали одинаковое время, но британец проехал свой круг позже. 

Также в десятку вошел Даниэль Риккардо, тогда как его партнер по McLaren Ландо Норрис вынужден был досрочно прервать работу из-за поломки, детали которой команда не сообщила. 

У Эстебана Окона по ходу заездов из-за попадания мусора в воздухозаборник и перегрева тормозов пошел дым из переднего правого колеса – пилот медленно доехал до боксов, где машину закатили в гараж. 

Юки Цунода по касательной задел стену в четвертом повороте, но это не помешало японцу из AlphaTauri, которому в воскресенье предстоит стартовать последним из-за замены мотора, проехать 33 круга и уступить по этому показателю только Сайнсу (34).

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Результаты первой тренировки Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 27 1'15.158  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 34 1'15.404 0.246
3 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 31 1'15.531 0.373
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 32 1'15.619 0.461
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 30 1'15.666 0.508
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 29 1'15.822 0.664
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 32 1'15.877 0.719
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 27 1'15.877 0.719
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 33 1'16.041 0.883
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 29 1'16.083 0.925
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 29 1'16.165 1.007
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 17 1'16.211 1.053
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 29 1'16.308 1.150
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 33 1'16.322 1.164
15 France Эстебан Окон Alpine Renault 26 1'16.421 1.263
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 27 1'16.426 1.268
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 30 1'17.152 1.994
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 25 1'17.223 2.065
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 33 1'17.241 2.083
20 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 31 1'17.555 2.397
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