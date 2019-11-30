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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в последней тренировке 2019 года

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Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в последней тренировке 2019 года
Автор:
, Ответственный редактор
30 нояб. 2019 г., 11:08

Тройка гонщиков уложилась в 0,089 секунды – на последних минутах Макс Ферстаппен проехал быстрее Льюиса Хэмилтона с Валттери Боттасом.

Гонщики Mercedes и Red Bull возглавили протокол по итогам часовой утренней сессии на «Яс-Марине» в субботу, опередив дуэт Ferrari. При этом нужно отметить, что лишь Шарль Леклер с Себастьяном Феттелем показали свои лучшие результаты на шинах Medium, тогда как все остальные сделали это на более мягком составе Soft.

По ходу большей части тренировки первые строчки занимали Хэмилтон с Боттасом, но на финальных минутах Ферстаппен проехал за 1:36.566, опередив обоих на несколько сотых.

Алекс Элбон стал четвертым, опередив дуэт Скудерии – все пилоты топ-команд уложились в полсекунды.

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Серхио Перес оказался быстрейшим в плотной средней группе, в десятку вошли представители сразу четырех разных команд этой части пелотона. 

Даниил Квят стал 12-м, уступив две позиции своему партнеру по Toro Rosso Пьеру Гасли. 

Сессия прошла без происшествий. Перес, оказавшись на выезде из боксов впереди Кими Райкконена, забрызгал машину Alfa Romeo и ее пилота маслом, а Нико Хюлькенберг пару раз срезал повороты.

 

Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию субботней тренировки Гран При Абу-Даби.

Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 15 1'36.566  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 18 1'36.640 0.074
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 17 1'36.655 0.089
4 Thailand Александр Элбон Honda 18 1'36.927 0.361
5 Germany Себастьян Феттель Ferrari 15 1'36.975 0.409
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 16 1'37.010 0.444
7 Mexico Серхио Перес Mercedes 16 1'37.516 0.950
8 Australia Даниэль Риккардо Renault 14 1'37.615 1.049
9 Spain Карлос Сайнс Renault 22 1'37.691 1.125
10 France Пьер Гасли Honda 17 1'37.736 1.170
11 France Ромен Грожан Ferrari 12 1'37.768 1.202
12 Russian Federation Даниил Квят Honda 18 1'37.963 1.397
13 United Kingdom Ландо Норрис Renault 18 1'38.100 1.534
14 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 12 1'38.198 1.632
15 Canada Лэнс Стролл Mercedes 16 1'38.462 1.896
16 Finland Кими Райкконен Ferrari 21 1'38.514 1.948
17 Germany Нико Хюлькенберг Renault 14 1'38.580 2.014
18 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 18 1'38.782 2.216
19 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 16 1'39.206 2.640
20 Poland Роберт Кубица Mercedes 17 1'39.859 3.293
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Третья тренировка
Автор Александр Кабановский

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