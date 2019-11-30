Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в последней тренировке 2019 года

Гонщики Mercedes и Red Bull возглавили протокол по итогам часовой утренней сессии на «Яс-Марине» в субботу, опередив дуэт Ferrari. При этом нужно отметить, что лишь Шарль Леклер с Себастьяном Феттелем показали свои лучшие результаты на шинах Medium, тогда как все остальные сделали это на более мягком составе Soft.

По ходу большей части тренировки первые строчки занимали Хэмилтон с Боттасом, но на финальных минутах Ферстаппен проехал за 1:36.566, опередив обоих на несколько сотых.

Алекс Элбон стал четвертым, опередив дуэт Скудерии – все пилоты топ-команд уложились в полсекунды.

Серхио Перес оказался быстрейшим в плотной средней группе, в десятку вошли представители сразу четырех разных команд этой части пелотона.

Даниил Квят стал 12-м, уступив две позиции своему партнеру по Toro Rosso Пьеру Гасли.

Сессия прошла без происшествий. Перес, оказавшись на выезде из боксов впереди Кими Райкконена, забрызгал машину Alfa Romeo и ее пилота маслом, а Нико Хюлькенберг пару раз срезал повороты.

Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию субботней тренировки Гран При Абу-Даби.

Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби