Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в последней тренировке 2019 года
Тройка гонщиков уложилась в 0,089 секунды – на последних минутах Макс Ферстаппен проехал быстрее Льюиса Хэмилтона с Валттери Боттасом.
Гонщики Mercedes и Red Bull возглавили протокол по итогам часовой утренней сессии на «Яс-Марине» в субботу, опередив дуэт Ferrari. При этом нужно отметить, что лишь Шарль Леклер с Себастьяном Феттелем показали свои лучшие результаты на шинах Medium, тогда как все остальные сделали это на более мягком составе Soft.
По ходу большей части тренировки первые строчки занимали Хэмилтон с Боттасом, но на финальных минутах Ферстаппен проехал за 1:36.566, опередив обоих на несколько сотых.
Алекс Элбон стал четвертым, опередив дуэт Скудерии – все пилоты топ-команд уложились в полсекунды.
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Сессия прошла без происшествий. Перес, оказавшись на выезде из боксов впереди Кими Райкконена, забрызгал машину Alfa Romeo и ее пилота маслом, а Нико Хюлькенберг пару раз срезал повороты.
Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию субботней тренировки Гран При Абу-Даби.
Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|15
|1'36.566
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|18
|1'36.640
|0.074
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|17
|1'36.655
|0.089
|4
|Александр Элбон
|Honda
|18
|1'36.927
|0.361
|5
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|15
|1'36.975
|0.409
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|16
|1'37.010
|0.444
|7
|Серхио Перес
|Mercedes
|16
|1'37.516
|0.950
|8
|Даниэль Риккардо
|Renault
|14
|1'37.615
|1.049
|9
|Карлос Сайнс
|Renault
|22
|1'37.691
|1.125
|10
|Пьер Гасли
|Honda
|17
|1'37.736
|1.170
|11
|Ромен Грожан
|Ferrari
|12
|1'37.768
|1.202
|12
|Даниил Квят
|Honda
|18
|1'37.963
|1.397
|13
|Ландо Норрис
|Renault
|18
|1'38.100
|1.534
|14
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|12
|1'38.198
|1.632
|15
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|16
|1'38.462
|1.896
|16
|Кими Райкконен
|Ferrari
|21
|1'38.514
|1.948
|17
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|14
|1'38.580
|2.014
|18
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|18
|1'38.782
|2.216
|19
|Джордж Расселл
|Mercedes
|16
|1'39.206
|2.640
|20
|Роберт Кубица
|Mercedes
|17
|1'39.859
|3.293
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в последней тренировке 2019 года
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|Сессия
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сб 30 нояб.
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