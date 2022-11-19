Ферстаппен опередил Переса в споре за поул Гран При Абу-Даби

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Преимущество Red Bull Racing, которое наметилось уже по ходу тренировок, гонщики команды подтвердили в квалификации. Макс Ферстаппен стал лучшим в первом сегменте, Серхио Перес – во втором.

После первых попыток в финале лидерство захватил Макс (1:23.988). Примечательно, что команда планировала, одновременно выпустить своих пилотов на трассу, но небольшие проблемы с электроникой задержали голландца в боксах.

Перес в результате остался третьим, так как допустил небольшой занос в последнем повороте и уступил три сотых Карлосу Сайнсу из Ferrari, который проехал за 1:24.281.

Но под клетчатым флагом Серхио удалось отыграться – он показал результат 1:24.052 и обеспечил себе место в первом ряду. Ферстаппен улучшил до 1:23.824 и завоевал седьмой поул в сезоне.

Второй ряд остался за Ferrari, пилоты которой провели решающие попытки чуть раньше соперников, при этом Шарль Леклер опередил Сайнса.

Третий займут пилоты Mercedes, где Льюис Хэмилтон проехал на 0,003 быстрее Джорджа Расселла. Семикратный чемпион очень здорово начал круг и показал на первом секторе показал абсолютно лучшее время. Однако на третьем он растерял задел и уступил времени поула 0,684 секунды.

Лучшим из остальных стал Ландо Норрис из McLaren, который опередил Эстебана Окона из Alpine и завершающего карьеру Себастьяна Феттеля.

Десятое время показал Даниэль Риккардо, но он потеряет три стартовые позиции из-за столкновения с Кевином Магнуссеном на прошлой гонке в Бразилии.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

2:1 в пользу McLaren

Одной из интриг финального Гран При является спор Alpine и McLaren за четвертую строчку в Кубке конструкторов. Неделю назад в Сан-Паулу французская команда собрала солидный урожай очков – но представители Уокинга не готовы признать поражение.

В квалификации им удалось вывести обоих своих пилотов в финал, а вот Фернандо Алонсо остался только 11-м, остановившись в 0,028 секунды от заветной десятки. Впрочем, узнав по радио о своей позиции, испанец отреагировал спокойно: «Это нормально. Это нормально».

Двукратный чемпион определил соперников из четырех других команд: Юки Цуноду (AlphaTauri), Мика Шумахера (Haas), Лэнса Стролла (Aston Martin) и Гуаньюя Чжоу (Alfa Romeo).

Кевин Магнуссен, Haas VF-22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Из князей – в Абу-Даби

Автор сенсационного поула в Сан-Паулу Кевин Магнуссен на этот раз не продвинулся дальше первого сегмента. Гонщик Haas опередил Пьера Гасли и победителя Гран При Абу-Даби 2017 года Валттери Боттаса.

Пилоты Williams начнут финальную гонку с последнего ряда. Алексу Элбону не засчитали одну из попыток за нарушение пределов трассы, а в концовке он смог опередить лишь своего напарника Николя Латифи.

Поул стал для Макса Ферстаппена 20-м в карьере – столько же у Валттери Боттаса и Дэймона Хилла.

Результаты квалификации Гран При Абу-Даби