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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о квалификации

Ферстаппен опередил Переса в споре за поул Гран При Абу-Даби

Пилоты Red Bull начнут финальную гонку сезона с первого ряда. Второй займут их соперники из Ferrari, третий достался Mercedes

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен опередил Переса в споре за поул Гран При Абу-Даби
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Преимущество Red Bull Racing, которое наметилось уже по ходу тренировок, гонщики команды подтвердили в квалификации. Макс Ферстаппен стал лучшим в первом сегменте, Серхио Перес – во втором. 

После первых попыток в финале лидерство захватил Макс (1:23.988). Примечательно, что команда планировала, одновременно выпустить своих пилотов на трассу, но небольшие проблемы с электроникой задержали голландца в боксах.

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Перес в результате остался третьим, так как допустил небольшой занос в последнем повороте и уступил три сотых Карлосу Сайнсу из Ferrari, который проехал за 1:24.281. 

Но под клетчатым флагом Серхио удалось отыграться – он показал результат 1:24.052 и обеспечил себе место в первом ряду. Ферстаппен улучшил до 1:23.824 и завоевал седьмой поул в сезоне. 

Второй ряд остался за Ferrari, пилоты которой провели решающие попытки чуть раньше соперников, при этом Шарль Леклер опередил Сайнса.

Третий займут пилоты Mercedes, где Льюис Хэмилтон проехал на 0,003 быстрее Джорджа Расселла. Семикратный чемпион очень здорово начал круг и показал на первом секторе показал абсолютно лучшее время. Однако на третьем он растерял задел и уступил времени поула 0,684 секунды.

Лучшим из остальных стал Ландо Норрис из McLaren, который опередил Эстебана Окона из Alpine и завершающего карьеру Себастьяна Феттеля.

Десятое время показал Даниэль Риккардо, но он потеряет три стартовые позиции из-за столкновения с Кевином Магнуссеном на прошлой гонке в Бразилии. 

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Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

2:1 в пользу McLaren

Одной из интриг финального Гран При является спор Alpine и McLaren за четвертую строчку в Кубке конструкторов. Неделю назад в Сан-Паулу французская команда собрала солидный урожай очков – но представители Уокинга не готовы признать поражение.

В квалификации им удалось вывести обоих своих пилотов в финал, а вот Фернандо Алонсо остался только 11-м, остановившись в 0,028 секунды от заветной десятки. Впрочем, узнав по радио о своей позиции, испанец отреагировал спокойно: «Это нормально. Это нормально».

Двукратный чемпион определил соперников из четырех других команд: Юки Цуноду (AlphaTauri), Мика Шумахера (Haas), Лэнса Стролла (Aston Martin) и Гуаньюя Чжоу (Alfa Romeo).

Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Из князей – в Абу-Даби

Автор сенсационного поула в Сан-Паулу Кевин Магнуссен на этот раз не продвинулся дальше первого сегмента. Гонщик Haas опередил Пьера Гасли и победителя Гран При Абу-Даби 2017 года Валттери Боттаса. 

Пилоты Williams начнут финальную гонку с последнего ряда. Алексу Элбону не засчитали одну из попыток за нарушение пределов трассы, а в концовке он смог опередить лишь своего напарника Николя Латифи.

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Поул стал для Макса Ферстаппена 20-м в карьере – столько же у Валттери Боттаса и Дэймона Хилла. 

Результаты квалификации Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'23.824  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'24.052 0.228
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'24.092 0.268
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'24.242 0.418
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'24.508 0.684
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'24.511 0.687
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'24.769 0.945
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'24.830 1.006
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'24.961 1.137
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'25.045 1.221
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'25.096 1.272
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'25.219 1.395
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'25.225 1.401
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'25.359 1.535
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'25.408 1.584
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'25.834 2.010
17 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'25.859 2.035
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'25.892 2.068
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'26.028 2.204
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'26.054 2.230
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