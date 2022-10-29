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Формула 1 / Гран При Мексики Отчет о квалификации

Ферстаппен опередил пару Mercedes в споре за поул в Мехико

Главными соперниками действующего чемпиона неожиданно стали Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном

Ферстаппен опередил пару Mercedes в споре за поул в Мехико
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Два первых сегмента квалификации на трассе братьев Родригес обещали сенсацию – лучшим оба раза стал Льюис Хэмилтон. Но было понятно, что лидеры не станут раскрывать свои карты до финала. 

В решающей части сессии протокол после первых быстрых попыток возглавил Макс Ферстаппен, проехав на сликах Soft за 1:17.947. Второе время показал Джордж Расселл (+0,132), а Хэмилтон стал только третьим (+0,147). Однако судьи не засчитали результат семикратного чемпиона из-за нарушения пределов трассы в третьем повороте. 

Это позволило стать третьим Серхио Пересу (+0,206), а четвертым – Карлосу Сайнсу (+0,404). Партнер испанца по Ferrari Карлос Сайнс уступил даже Валттери Боттасу.

Макс улучшил время под клетчатым флагом благодаря отличному второму сектору (1:17.775), но оба пилота Mercedes проводили свои попытки позже голландца. Сначала Хэмилтон здорово преодолел два первых сектора, но растерял время на третьем, а потом свой шанс взять второй поул упустил и Расселл, который поскользнулся на поребрике в 12-м повороте.

Ферстаппен завоевал поул, а пилотов Mercedes разделили лишь несколько тысячных – в пользу Джорджа. 

Главный кумир местных болельщиков Серхио Перес уступил им еще пять сотых, а гонщики Ferrari на этот раз остались лишь пятым и седьмым: Леклер смог было опередить Боттаса, но финн тоже улучшил время и вернулся на шестое место.  

Замкнули десятку Ландо Норрис и гонщики Alpine, причем Фернандо Алонсо опередил Эстебана Окона.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Во второй части субботней сессии плотность результатов оказалась невероятной. Пятерка лидеров, куда вошли Mercedes и Red Bull в полном составе, а также Карлос Сайнс из Ferrari, уложилась в неуловимые 0,063 секунды. 

Еще меньше не хватило Даниэлю Риккардо, чтобы пройти дальше: обладатель абсолютного рекорда трассы уступил лучшему результату меньше секунды, но остановился в 0,053 от заветной десятки. 

Вместе с ним выбыли впервые выступающий в Мексике Гуаньюй Чжоу и Юки Цунода, который остался очень недоволен работой команды – японца выпустили на решающую попытку в трафик. Тем не менее, Юки переиграл своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли. 

Кевин Магнуссен показал 15-ю скорость. 

Мик Шумахер, Haas VF-22

Мик Шумахер, Haas VF-22

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Протокол первого сегмента замкнули три команды в полном составе. Williams осталась самой медленной (Алекс Элбон ошибся на втором секторе решающего быстрого круга), Aston Martin не смогла повторить свою форму недельной давности, а Haas оказалась восьмой по силе. Примечательно, что Мик Шумахер и Себастьян Феттель показали одинаковое время с точностью до тысячной.  

Так как на этой стадии из борьбы выбывают только пятеро гонщиков, Кевину Магнуссену удалось продолжить спор за позиции – впрочем, в итоге он все равно остался 15-м по скорости.

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Поул стал для Макса шестым в сезоне и 19-м в карьере. Прежде он никогда не занимал первую стартовую позицию в Мексике. 

Стролла и Магнуссена переставят по решетке из-за штрафов – за столкновение с Фернандо Алонсо в Остине и смену мотора соответственно.

Результаты квалификации Гран При Мексики

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'17.775  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'18.079 0.304
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'18.084 0.309
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'18.128 0.353
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'18.351 0.576
6 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'18.401 0.626
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'18.555 0.780
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'18.721 0.946
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'18.939 1.164
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'19.010 1.235
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'19.325 1.550
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'19.476 1.701
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'19.589 1.814
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'19.672 1.897
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'19.833 2.058
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'20.419 2.644
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'20.419 2.644
20 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'20.520 2.745
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'20.859 3.084
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'21.167 3.392
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