Ферстаппен опередил пару Mercedes в споре за поул в Мехико

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Два первых сегмента квалификации на трассе братьев Родригес обещали сенсацию – лучшим оба раза стал Льюис Хэмилтон. Но было понятно, что лидеры не станут раскрывать свои карты до финала.

В решающей части сессии протокол после первых быстрых попыток возглавил Макс Ферстаппен, проехав на сликах Soft за 1:17.947. Второе время показал Джордж Расселл (+0,132), а Хэмилтон стал только третьим (+0,147). Однако судьи не засчитали результат семикратного чемпиона из-за нарушения пределов трассы в третьем повороте.

Это позволило стать третьим Серхио Пересу (+0,206), а четвертым – Карлосу Сайнсу (+0,404). Партнер испанца по Ferrari Карлос Сайнс уступил даже Валттери Боттасу.

Макс улучшил время под клетчатым флагом благодаря отличному второму сектору (1:17.775), но оба пилота Mercedes проводили свои попытки позже голландца. Сначала Хэмилтон здорово преодолел два первых сектора, но растерял время на третьем, а потом свой шанс взять второй поул упустил и Расселл, который поскользнулся на поребрике в 12-м повороте.

Ферстаппен завоевал поул, а пилотов Mercedes разделили лишь несколько тысячных – в пользу Джорджа.

Главный кумир местных болельщиков Серхио Перес уступил им еще пять сотых, а гонщики Ferrari на этот раз остались лишь пятым и седьмым: Леклер смог было опередить Боттаса, но финн тоже улучшил время и вернулся на шестое место.

Замкнули десятку Ландо Норрис и гонщики Alpine, причем Фернандо Алонсо опередил Эстебана Окона.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Во второй части субботней сессии плотность результатов оказалась невероятной. Пятерка лидеров, куда вошли Mercedes и Red Bull в полном составе, а также Карлос Сайнс из Ferrari, уложилась в неуловимые 0,063 секунды.

Еще меньше не хватило Даниэлю Риккардо, чтобы пройти дальше: обладатель абсолютного рекорда трассы уступил лучшему результату меньше секунды, но остановился в 0,053 от заветной десятки.

Вместе с ним выбыли впервые выступающий в Мексике Гуаньюй Чжоу и Юки Цунода, который остался очень недоволен работой команды – японца выпустили на решающую попытку в трафик. Тем не менее, Юки переиграл своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли.

Кевин Магнуссен показал 15-ю скорость.

Мик Шумахер, Haas VF-22 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Протокол первого сегмента замкнули три команды в полном составе. Williams осталась самой медленной (Алекс Элбон ошибся на втором секторе решающего быстрого круга), Aston Martin не смогла повторить свою форму недельной давности, а Haas оказалась восьмой по силе. Примечательно, что Мик Шумахер и Себастьян Феттель показали одинаковое время с точностью до тысячной.

Так как на этой стадии из борьбы выбывают только пятеро гонщиков, Кевину Магнуссену удалось продолжить спор за позиции – впрочем, в итоге он все равно остался 15-м по скорости.

Поул стал для Макса шестым в сезоне и 19-м в карьере. Прежде он никогда не занимал первую стартовую позицию в Мексике.

Стролла и Магнуссена переставят по решетке из-за штрафов – за столкновение с Фернандо Алонсо в Остине и смену мотора соответственно.

Результаты квалификации Гран При Мексики