Ферстаппен опередил пару Mercedes в споре за поул в Мехико
Главными соперниками действующего чемпиона неожиданно стали Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном
Два первых сегмента квалификации на трассе братьев Родригес обещали сенсацию – лучшим оба раза стал Льюис Хэмилтон. Но было понятно, что лидеры не станут раскрывать свои карты до финала.
В решающей части сессии протокол после первых быстрых попыток возглавил Макс Ферстаппен, проехав на сликах Soft за 1:17.947. Второе время показал Джордж Расселл (+0,132), а Хэмилтон стал только третьим (+0,147). Однако судьи не засчитали результат семикратного чемпиона из-за нарушения пределов трассы в третьем повороте.
Это позволило стать третьим Серхио Пересу (+0,206), а четвертым – Карлосу Сайнсу (+0,404). Партнер испанца по Ferrari Карлос Сайнс уступил даже Валттери Боттасу.
Макс улучшил время под клетчатым флагом благодаря отличному второму сектору (1:17.775), но оба пилота Mercedes проводили свои попытки позже голландца. Сначала Хэмилтон здорово преодолел два первых сектора, но растерял время на третьем, а потом свой шанс взять второй поул упустил и Расселл, который поскользнулся на поребрике в 12-м повороте.
Ферстаппен завоевал поул, а пилотов Mercedes разделили лишь несколько тысячных – в пользу Джорджа.
Главный кумир местных болельщиков Серхио Перес уступил им еще пять сотых, а гонщики Ferrari на этот раз остались лишь пятым и седьмым: Леклер смог было опередить Боттаса, но финн тоже улучшил время и вернулся на шестое место.
Замкнули десятку Ландо Норрис и гонщики Alpine, причем Фернандо Алонсо опередил Эстебана Окона.
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Во второй части субботней сессии плотность результатов оказалась невероятной. Пятерка лидеров, куда вошли Mercedes и Red Bull в полном составе, а также Карлос Сайнс из Ferrari, уложилась в неуловимые 0,063 секунды.
Еще меньше не хватило Даниэлю Риккардо, чтобы пройти дальше: обладатель абсолютного рекорда трассы уступил лучшему результату меньше секунды, но остановился в 0,053 от заветной десятки.
Вместе с ним выбыли впервые выступающий в Мексике Гуаньюй Чжоу и Юки Цунода, который остался очень недоволен работой команды – японца выпустили на решающую попытку в трафик. Тем не менее, Юки переиграл своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли.
Кевин Магнуссен показал 15-ю скорость.
Мик Шумахер, Haas VF-22
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Протокол первого сегмента замкнули три команды в полном составе. Williams осталась самой медленной (Алекс Элбон ошибся на втором секторе решающего быстрого круга), Aston Martin не смогла повторить свою форму недельной давности, а Haas оказалась восьмой по силе. Примечательно, что Мик Шумахер и Себастьян Феттель показали одинаковое время с точностью до тысячной.
Так как на этой стадии из борьбы выбывают только пятеро гонщиков, Кевину Магнуссену удалось продолжить спор за позиции – впрочем, в итоге он все равно остался 15-м по скорости.
Поул стал для Макса шестым в сезоне и 19-м в карьере. Прежде он никогда не занимал первую стартовую позицию в Мексике.
Стролла и Магнуссена переставят по решетке из-за штрафов – за столкновение с Фернандо Алонсо в Остине и смену мотора соответственно.
Результаты квалификации Гран При Мексики
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'17.775
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.079
|0.304
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.084
|0.309
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'18.128
|0.353
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'18.351
|0.576
|6
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'18.401
|0.626
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'18.555
|0.780
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'18.721
|0.946
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'18.939
|1.164
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'19.010
|1.235
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'19.325
|1.550
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'19.476
|1.701
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'19.589
|1.814
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'19.672
|1.897
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'19.833
|2.058
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'20.419
|2.644
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'20.419
|2.644
|20
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'20.520
|2.745
|19
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'20.859
|3.084
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'21.167
|3.392
|Полные результаты
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