Ферстаппен опередил пару Ferrari в тренировке Гран При Катара
Макс привычно обосновался на первой строчке, за его спиной обозначилось небольшое преимущество Скудерии, но гонщики другие команды совсем близко за Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером
Спринтерский формат 17-го этапа сезона Ф1 оставил гонщикам и командам всего один час для подготовки к двум квалификациям и двум гоночным заездам.
Так как в прошлом году участники чемпионата не приезжали в пригород Дохи, а в преддверии нынешнего Гран При на трассе перестелили асфальт, собрать данные было невероятно важно. Потому с самого начала тренировки и вплоть до клетчатого флага пилоты почти без остановки наматывали круги.
К счастью для них, сессия прошла без остановок и позволила провести как длинные серии, так и быстрые попытки. При этом состояние покрытия по ходу заездов становилось все более быстрым, что в сочетании с небольшим вечерним похолоданием привело к заметному росту скорости.
Первая строчка постоянно переходила из рук в руки, и в итоге благодаря отличному первому сектору досталась лидеру сезона Максу Ферстаппену. Время голландца из Red Bull на шинах Soft (C3) составило 1:27.428. Это почти на четыре секунды хуже, чем было у него же в пятницу днем два года назад.
Говоря о том, почему темп оказался настолько низким, гонщики прежде всего отмечали нехватку сцепления. Показавший второе время Карлос Сайнс отметил: «Мой отец [двукратный чемпион мирового ралли Карлос-старший] был бы быстр здесь».
Пилоты Ferrari стали главными преследователями Макса, при этом свои попытки они проводили после лидера сезона, почти под клетчатым флагом. Сайнс отстал на 0,334 секунды в выиграл десятую с небольшим у Шарля Леклера.
Четвертым стал Фернандо Алонсо (+0,491 на более жестких С2), причем испанец из Aston Martin показал свой результат еще до Ферстаппена.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Марк Саттон
Призеры недавнего Гран При Японии из McLaren остались девятым и десятым – однако Оскар Пиастри с Ландо Норрисом и вовсе показали свои лучшие секунды на самых жестких сликах Hard (C1), при этом уступив первому результату секунду.
В десятку смогли пробиться Юки Цунода (AlphaTauri) и Нико Хюлькенберг (Haas), а Логан Сарджент (Williams) стал 11-м – это обещает очень напряженную борьбу в квалификации.
Гонщики Mercedes и Alpine также не использовали самый мягкий состав под конец сессии, потому их результаты не отражают реальной скорости.
Алексу Элбону несколько раз снимали время круга за нарушение пределов трассы, так что и он потенциально мог оказаться куда выше.
Уже сегодня в 20:00 Мск на трассе «Лосаил» пройдет квалификационная сессия.
Результаты тренировки Гран При Катара
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