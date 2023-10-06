Ферстаппен опередил пару Ferrari в тренировке Гран При Катара

Спринтерский формат 17-го этапа сезона Ф1 оставил гонщикам и командам всего один час для подготовки к двум квалификациям и двум гоночным заездам.

Так как в прошлом году участники чемпионата не приезжали в пригород Дохи, а в преддверии нынешнего Гран При на трассе перестелили асфальт, собрать данные было невероятно важно. Потому с самого начала тренировки и вплоть до клетчатого флага пилоты почти без остановки наматывали круги.

К счастью для них, сессия прошла без остановок и позволила провести как длинные серии, так и быстрые попытки. При этом состояние покрытия по ходу заездов становилось все более быстрым, что в сочетании с небольшим вечерним похолоданием привело к заметному росту скорости.

Первая строчка постоянно переходила из рук в руки, и в итоге благодаря отличному первому сектору досталась лидеру сезона Максу Ферстаппену. Время голландца из Red Bull на шинах Soft (C3) составило 1:27.428. Это почти на четыре секунды хуже, чем было у него же в пятницу днем два года назад.

Говоря о том, почему темп оказался настолько низким, гонщики прежде всего отмечали нехватку сцепления. Показавший второе время Карлос Сайнс отметил: «Мой отец [двукратный чемпион мирового ралли Карлос-старший] был бы быстр здесь».

Пилоты Ferrari стали главными преследователями Макса, при этом свои попытки они проводили после лидера сезона, почти под клетчатым флагом. Сайнс отстал на 0,334 секунды в выиграл десятую с небольшим у Шарля Леклера.

Четвертым стал Фернандо Алонсо (+0,491 на более жестких С2), причем испанец из Aston Martin показал свой результат еще до Ферстаппена.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон

Призеры недавнего Гран При Японии из McLaren остались девятым и десятым – однако Оскар Пиастри с Ландо Норрисом и вовсе показали свои лучшие секунды на самых жестких сликах Hard (C1), при этом уступив первому результату секунду.

В десятку смогли пробиться Юки Цунода (AlphaTauri) и Нико Хюлькенберг (Haas), а Логан Сарджент (Williams) стал 11-м – это обещает очень напряженную борьбу в квалификации.

Гонщики Mercedes и Alpine также не использовали самый мягкий состав под конец сессии, потому их результаты не отражают реальной скорости.

Алексу Элбону несколько раз снимали время круга за нарушение пределов трассы, так что и он потенциально мог оказаться куда выше.

Уже сегодня в 20:00 Мск на трассе «Лосаил» пройдет квалификационная сессия.

Результаты тренировки Гран При Катара

Поз. Гонщик / Команда Машина Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 26 1'27.428 2 Карлос Сайнс Ferrari 27 +0.334 3 Шарль Леклер Ferrari 27 +0.481 4 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 28 +0.491 5 Серхио Перес Red Bull Racing 24 +0.588 6 Юки Цунода AlphaTauri 28 +0.599 7 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 22 +0.743 8 Джордж Расселл Mercedes 28 +0.908 9 Оскар Пиастри McLaren 20 +0.952 10 Ландо Норрис McLaren 24 +1.013 11 Логан Сарджент Williams 25 +1.122 12 Алекс Элбон Williams 26 +1.162 13 Льюис Хэмилтон Mercedes 26 +1.251 14 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 28 +1.262 15 Эстебан Окон Alpine 25 +1.304 16 Пьер Гасли Alpine 23 +1.393 17 Валттери Боттас Alfa Romeo 27 +1.613 18 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 29 +1.678 19 Лиам Лоусон AlphaTauri 29 +1.810 20 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 26 +2.074