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Формула 1 / Гран При Катара Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил пару Ferrari в тренировке Гран При Катара

Макс привычно обосновался на первой строчке, за его спиной обозначилось небольшое преимущество Скудерии, но гонщики другие команды совсем близко за Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Спринтерский формат 17-го этапа сезона Ф1 оставил гонщикам и командам всего один час для подготовки к двум квалификациям и двум гоночным заездам. 

Так как в прошлом году участники чемпионата не приезжали в пригород Дохи, а в преддверии нынешнего Гран При на трассе перестелили асфальт, собрать данные было невероятно важно. Потому с самого начала тренировки и вплоть до клетчатого флага пилоты почти без остановки наматывали круги. 

К счастью для них, сессия прошла без остановок и позволила провести как длинные серии, так и быстрые попытки. При этом состояние покрытия по ходу заездов становилось все более быстрым, что в сочетании с небольшим вечерним похолоданием привело к заметному росту скорости. 

Первая строчка постоянно переходила из рук в руки, и в итоге благодаря отличному первому сектору досталась лидеру сезона Максу Ферстаппену. Время голландца из Red Bull на шинах Soft (C3) составило 1:27.428. Это почти на четыре секунды хуже, чем было у него же в пятницу днем два года назад.

Говоря о том, почему темп оказался настолько низким, гонщики прежде всего отмечали нехватку сцепления. Показавший второе время Карлос Сайнс отметил: «Мой отец [двукратный чемпион мирового ралли Карлос-старший] был бы быстр здесь». 

Пилоты Ferrari стали главными преследователями Макса, при этом свои попытки они проводили после лидера сезона, почти под клетчатым флагом. Сайнс отстал на 0,334 секунды в выиграл десятую с небольшим у Шарля Леклера. 

Четвертым стал Фернандо Алонсо (+0,491 на более жестких С2), причем испанец из Aston Martin показал свой результат еще до Ферстаппена. 

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон

Призеры недавнего Гран При Японии из McLaren остались девятым и десятым – однако Оскар Пиастри с Ландо Норрисом и вовсе показали свои лучшие секунды на самых жестких сликах Hard (C1), при этом уступив первому результату секунду. 

В десятку смогли пробиться Юки Цунода (AlphaTauri) и Нико Хюлькенберг (Haas), а Логан Сарджент (Williams) стал 11-м – это обещает очень напряженную борьбу в квалификации. 

Гонщики Mercedes и Alpine также не использовали самый мягкий состав под конец сессии, потому их результаты не отражают реальной скорости. 

Алексу Элбону несколько раз снимали время круга за нарушение пределов трассы, так что и он потенциально мог оказаться куда выше.

Уже сегодня в 20:00 Мск на трассе «Лосаил» пройдет квалификационная сессия.

Результаты тренировки Гран При Катара

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 26 1'27.428
2 Spain Карлос СайнсFerrari 27 +0.334
3 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 27 +0.481
4 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 28 +0.491
5 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 24 +0.588
6 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 28 +0.599
7 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 22 +0.743
8 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 28 +0.908
9 Australia Оскар ПиастриMcLaren 20 +0.952
10 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 24 +1.013
11 United States Логан СарджентWilliams 25 +1.122
12 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 26 +1.162
13 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 26 +1.251
14 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 28 +1.262
15 France Эстебан ОконAlpine 25 +1.304
16 France Пьер ГаслиAlpine 23 +1.393
17 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 27 +1.613
18 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 29 +1.678
19 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri 29 +1.810
20 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 26 +2.074
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