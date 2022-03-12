Ферстаппен опередил Леклера и Алонсо по итогам тестов

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Самый последний день предсезонных тестов Формулы 1 всегда вызывает особый интерес – его финальные часы команды традиционно используют для демонстрации своей реальной силы. И вечер субботы в Бахрейне не обманула ожиданий: прежний результат, поставленный Серхио Пересом с утра, был перекрыт на секунду с лишним.

Установив за 20 минут до клетчатого флага самые мягкие шины С5, Макс Ферстаппен собрал три «фиолетовых» сектора и показал время 1:31.973. Гонщик Red Bull остался на трассе, охладил шины и провел еще одну быструю попытку. Он улучшил свой график на первом и третьем секторах, сбросив еще четверть секунды – 1:31.720.

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Это значительно (почти на три секунды) хуже прошлогоднего поула, но намного быстрее, чем у других участников тестов на технике 2022 года.

До голландца первую строчку занимал Шарль Леклер из Ferrari с результатом 1:32.415. Монегаск использовал слики С4 и уступил семь десятых – это больше, чем разница между двумя самыми мягкими составами шин в Бахрейне.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Motorsport Images

Еще на три десятых секунды отстал Фернандо Алонсо. Испанский ветеран из Alpine на последних минутах поставил рекордное для себя время на всех секторах и поднялся на третью строчку (1:32.698 на С4), потеснив быстрейшего гонщика Mercedes Джорджа Расселла (1:32.759 на С5). Кроме того, Алонсо стал лидером дня по пройденной дистанции – 120 кругов.

Пятерку лидеров замкнул Валттери Боттас из Alfa Romeo, однако в финальный час ему пришлось остановиться на трассе, что стало причиной появления красных флагов. Всего на несколько тысячных медленнее оказался гонщик AlphaTauri Юки Цунода.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, остановка на трассе Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Утренний результат Серхио Переса в итоге оказался только седьмым – превзойти его на более быстрой трассе после заката не смогли лишь Мик Шумахер (Haas), Ландо Норрис (McLaren) и Себастьян Феттель (Aston Martin).

Шумахер, кроме того, ошибся и закрутился на трассе по ходу финального часа. Однако его машина не получила никаких повреждений.

Для Мика и Haas заезды продолжатся еще два часа (результаты будут обновлены), а все остальные команды вернутся на трассу уже в следующую пятницу в первой тренировке Гран При Бахрейна.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию из Сахира.

Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 12 марта (будут обновлены в 21:00 Мск)

Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины 1 Макс Ферстаппен Red Bull 1:31.720 53 2 Шарль Леклер Ferrari 1:32.415 0,695 51 3 Фернандо Алонсо Alpine 1:32.698 0,978 122 4 Джордж Расселл Mercedes 1:32.759 1,039 71 5 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:32.985 1,265 68 6 Юки Цунода AlphaTauri 1:33.002 1,282 57 7 Серхио Перес Red Bull 1:33.105 1,385 43 8 Мик Шумахер Haas 1:33.151 1,431 57 9 Ландо Норрис McLaren 1:33.191 1,471 90 10 Себастьян Феттель Aston Martin 1:33.821 2,101 81 11 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:33.959 2,39 82 12 Пьер Гасли AlphaTauri 1:34.865 3,145 91 13 Карлос Сайнс Ferrari 1:34.905 3,185 68 14 Алекс Элбон Williams 1:35.171 3,451 18 15 Николя Латифи Williams 1:35.634 3,914 124 16 Лэнс Стролл Aston Martin 1.36.029 4,309 53 17 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36.217 4,497 78 18 Кевин Магнуссен Haas 1:38.5616 6,896 38