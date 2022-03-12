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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Ферстаппен опередил Леклера и Алонсо по итогам тестов

Действующий чемпион мира показал лучшее время на всех трех секторах и недвусмысленно обозначил амбиции Red Bull Racing в новом сезоне

Александр Кабановский
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Ферстаппен опередил Леклера и Алонсо по итогам тестов
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Самый последний день предсезонных тестов Формулы 1 всегда вызывает особый интерес – его финальные часы команды традиционно используют для демонстрации своей реальной силы. И вечер субботы в Бахрейне не обманула ожиданий: прежний результат, поставленный Серхио Пересом с утра, был перекрыт на секунду с лишним. 

Установив за 20 минут до клетчатого флага самые мягкие шины С5, Макс Ферстаппен собрал три «фиолетовых» сектора и показал время 1:31.973. Гонщик Red Bull остался на трассе, охладил шины и провел еще одну быструю попытку. Он улучшил свой график на первом и третьем секторах, сбросив еще четверть секунды – 1:31.720.

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Это значительно (почти на три секунды) хуже прошлогоднего поула, но намного быстрее, чем у других участников тестов на технике 2022 года. 

До голландца первую строчку занимал Шарль Леклер из Ferrari с результатом 1:32.415. Монегаск использовал слики С4 и уступил семь десятых – это больше, чем разница между двумя самыми мягкими составами шин в Бахрейне. 

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Motorsport Images

Еще на три десятых секунды отстал Фернандо Алонсо. Испанский ветеран из Alpine на последних минутах поставил рекордное для себя время на всех секторах и поднялся на третью строчку (1:32.698 на С4), потеснив быстрейшего гонщика Mercedes Джорджа Расселла (1:32.759 на С5). Кроме того, Алонсо стал лидером дня по пройденной дистанции – 120 кругов. 

Пятерку лидеров замкнул Валттери Боттас из Alfa Romeo, однако в финальный час ему пришлось остановиться на трассе, что стало причиной появления красных флагов. Всего на несколько тысячных медленнее оказался гонщик AlphaTauri Юки Цунода. 

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, остановка на трассе

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, остановка на трассе

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Утренний результат Серхио Переса в итоге оказался только седьмым – превзойти его на более быстрой трассе после заката не смогли лишь Мик Шумахер (Haas), Ландо Норрис (McLaren) и Себастьян Феттель (Aston Martin).

Шумахер, кроме того, ошибся и закрутился на трассе по ходу финального часа. Однако его машина не получила никаких повреждений.  

Для Мика и Haas заезды продолжатся еще два часа (результаты будут обновлены), а все остальные команды вернутся на трассу уже в следующую пятницу в первой тренировке Гран При Бахрейна.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию из Сахира. 

Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 12 марта (будут обновлены в 21:00 Мск)

  Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:31.720   53  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:32.415 0,695 51  
3 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1:32.698 0,978 122  
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:32.759 1,039 71  
5 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:32.985 1,265 68  
6 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1:33.002 1,282 57  
7 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:33.105 1,385 43  
8 Germany Мик Шумахер Haas 1:33.151 1,431 57   
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:33.191 1,471 90  
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:33.821 2,101 81  
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:33.959 2,39 82  
12 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:34.865 3,145 91  
13 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:34.905 3,185 68  
14 Thailand Алекс Элбон Williams 1:35.171 3,451 18  
15 Canada Николя Латифи Williams 1:35.634 3,914 124  
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1.36.029 4,309 53  
17 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36.217 4,497 78  
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1:38.5616 6,896 38  
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