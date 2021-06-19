Ферстаппен опередил Хэмилтона в Ле-Кастелле и взял второй поул в сезоне
Лидер общего зачета Ф1 стал быстрейшим в квалификации Гран При Франции
Напряженное сражение лидеров Red Bull и Mercedes на трассе «Поль Рикар» завершилось в пользу первого. После первых попыток в финале Макс Ферстаппен лидировал с результатом 1:30.325. Хэмилтон проигрывал ему чуть менее четырех десятых.
Под клетчатым флагом оба улучшили свое время, а Льюис сократил отставание, но все же остался вторым. Голландец завоевал второй поул в сезоне (после гонки открытия в Бахрейне) с результатом 1:29.990, Льюис отстал на 0,258.
Со второго ряда в воскресенье стартуют их напарники. и в этом поединке Валттери Боттас оказался чуть быстрее Серхио Переса.
«Лучшим из остальных» во Франции стал пилот Ferrari Карлос Сайнс, совсем немного выигравший у кумира местных трибун Пьера Гасли. Тому аннулировали время первого быстрого круга в финале за нарушение пределов трассы (подобную процедуру судьи применяли по ходу сессии не раз и не два), но во втором пилот AlphaTauri не сплоховал.
Шарль Леклер, который выигрывал квалификацию на двух предыдущих этапах, на этот раз остался только седьмым.
Первый сегмент пришлось прервать досрочно из-за аварии Мика Шумахера в шестом повороте.
Самому немцу это позволило впервые в карьере выйти в следующую стадию (где он, разумеется, не смог выехать на трассу), а вот Лэнсу Строллу не позволило проехать хотя бы один зачетный круг – до этого время пилота Aston Martin сняли за нарушение пределов трассы.
Канадец начнет гонку 19-м – позади Никиты Мазепина. но впереди Юки Цуноды, который во второй раз за семь гран При разбил машину по ходу субботней сессии.
Вся первая десятка в субботу будет стартовать на более жестких шинах Medium.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Ле-Кастелле.
Новость дополняется,
Результаты квалификации Гран При Франции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'29.990
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'30.248
|0.258
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'30.376
|0.386
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'30.445
|0.455
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'30.840
|0.850
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'30.868
|0.878
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'30.987
|0.997
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'31.252
|1.262
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'31.340
|1.350
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'31.382
|1.392
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'31.736
|1.746
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'31.767
|1.777
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'31.813
|1.823
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'32.065
|2.075
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'33.062
|3.072
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'33.354
|3.364
|18
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'33.554
|3.564
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|2'12.584
|42.594
|20
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|Полные результаты
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