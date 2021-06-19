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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о квалификации

Ферстаппен опередил Хэмилтона в Ле-Кастелле и взял второй поул в сезоне

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, Ответственный редактор

Лидер общего зачета Ф1 стал быстрейшим в квалификации Гран При Франции

Ферстаппен опередил Хэмилтона в Ле-Кастелле и взял второй поул в сезоне

Напряженное сражение лидеров Red Bull и Mercedes на трассе «Поль Рикар» завершилось в пользу первого. После первых попыток в финале Макс Ферстаппен лидировал с результатом 1:30.325. Хэмилтон проигрывал ему чуть менее четырех десятых. 

Под клетчатым флагом оба улучшили свое время, а Льюис сократил отставание, но все же остался вторым. Голландец завоевал второй поул в сезоне (после гонки открытия в Бахрейне) с результатом 1:29.990, Льюис отстал на 0,258.

Со второго ряда в воскресенье стартуют их напарники. и в этом поединке Валттери Боттас оказался чуть быстрее Серхио Переса. 

«Лучшим из остальных» во Франции стал пилот Ferrari Карлос Сайнс, совсем немного выигравший у кумира местных трибун Пьера Гасли. Тому аннулировали время первого быстрого круга в финале за нарушение пределов трассы (подобную процедуру судьи применяли по ходу сессии не раз и не два), но во втором пилот AlphaTauri не сплоховал.

Шарль Леклер, который выигрывал квалификацию на двух предыдущих этапах, на этот раз остался только седьмым.

 

Первый сегмент пришлось прервать досрочно из-за аварии Мика Шумахера в шестом повороте. 

 

Самому немцу это позволило впервые в карьере выйти в следующую стадию (где он, разумеется, не смог выехать на трассу), а вот Лэнсу Строллу не позволило проехать хотя бы один зачетный круг – до этого время пилота Aston Martin сняли за нарушение пределов трассы.

Канадец начнет гонку 19-м – позади Никиты Мазепина. но впереди Юки Цуноды, который во второй раз за семь гран При разбил машину по ходу субботней сессии.

 

Вся первая десятка в субботу будет стартовать на более жестких шинах Medium.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Ле-Кастелле.

Новость дополняется,

Результаты квалификации Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'29.990  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'30.248 0.258
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'30.376 0.386
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'30.445 0.455
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'30.840 0.850
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'30.868 0.878
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'30.987 0.997
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'31.252 1.262
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'31.340 1.350
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'31.382 1.392
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'31.736 1.746
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'31.767 1.777
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'31.813 1.823
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'32.065 2.075
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari    
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'33.062 3.072
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'33.354 3.364
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'33.554 3.564
19 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 2'12.584 42.594
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda    
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