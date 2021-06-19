Напряженное сражение лидеров Red Bull и Mercedes на трассе «Поль Рикар» завершилось в пользу первого. После первых попыток в финале Макс Ферстаппен лидировал с результатом 1:30.325. Хэмилтон проигрывал ему чуть менее четырех десятых.

Под клетчатым флагом оба улучшили свое время, а Льюис сократил отставание, но все же остался вторым. Голландец завоевал второй поул в сезоне (после гонки открытия в Бахрейне) с результатом 1:29.990, Льюис отстал на 0,258.

Со второго ряда в воскресенье стартуют их напарники. и в этом поединке Валттери Боттас оказался чуть быстрее Серхио Переса.

«Лучшим из остальных» во Франции стал пилот Ferrari Карлос Сайнс, совсем немного выигравший у кумира местных трибун Пьера Гасли. Тому аннулировали время первого быстрого круга в финале за нарушение пределов трассы (подобную процедуру судьи применяли по ходу сессии не раз и не два), но во втором пилот AlphaTauri не сплоховал.

Шарль Леклер, который выигрывал квалификацию на двух предыдущих этапах, на этот раз остался только седьмым.

Первый сегмент пришлось прервать досрочно из-за аварии Мика Шумахера в шестом повороте.

Самому немцу это позволило впервые в карьере выйти в следующую стадию (где он, разумеется, не смог выехать на трассу), а вот Лэнсу Строллу не позволило проехать хотя бы один зачетный круг – до этого время пилота Aston Martin сняли за нарушение пределов трассы.

Канадец начнет гонку 19-м – позади Никиты Мазепина. но впереди Юки Цуноды, который во второй раз за семь гран При разбил машину по ходу субботней сессии.

Вся первая десятка в субботу будет стартовать на более жестких шинах Medium.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Ле-Кастелле.

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Результаты квалификации Гран При Франции