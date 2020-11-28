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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил Хэмилтона на четверть секунды в последней тренировке в Бахрейне

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Ферстаппен опередил Хэмилтона на четверть секунды в последней тренировке в Бахрейне
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, Редактор

Пилот Red Bull показал лучшее время на свежем комплекте мягких шин за 10 минут за конца сессии

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в субботней тренировке Гран При Бахрейна. Он проехал свой быстрый круг за 1:28,355 секунды, опередив Льюиса Хэмилтона на 0,263 тысячных секунды, а своего напарника по команде Алекса Элбона более чем на 0,6 десятых.

Все гонщики использовали мягкие шины. Ферстаппен показал свое время на свежем комплекте, перебив лучшие круги пилотов Mercedes. Хэмилтон и Валттери Боттас предприняли еще несколько попыток, но на старых шинах превзойти результат Ферстаппена не смогли. Под конец сессии Хэмилтон выехал на пит-лейн для последней попытки, но не успел выехать на трассу и остановился в конце боксов. Механникам пришлось вручную отталкивать его обратно.

 

Поначалу большинство команд не выпускало гонщиков на трассу, стараясь сберечь шины, у которых в жарких условиях Бахрейна наблюдается повышенный износ. Хэмилтон покинул боксы последним, когда прошло почти половина времени, отведенного на тренировку. В итоге больше всего кругов проехал Николя Латифи на Williams.

Россиянин Даниил Квят по скорости на круге был восьмым. Он уступил своему напарнику Пьеру Гасли чуть более одной десятой секунды.

Перед стартом тренировки стало известно, что руководитель гонки Майкл Маси согласился с доводами пилотов и отменил наказания за выезд за пределы трассы в четвертом повороте. В пятницу из-за этого правила время круга было аннулировалось 33 раза.

В отличие от вчерашнего дня, когда заезды останавливались из-за аварии Элбона и появления собаки на трассе, субботняя тренировка обошлась без происшествий.

Позиция Гонщик Команда Круги Время
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 11 1'28.355
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 12 1'28.618
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 14 1'28.721
4 Thailand Александр Элбон Red Bull 12 1'29.018
5 Spain Карлос Сайнс McLaren 12 1'29.455
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 16 1'29.472
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 8 1'29.567
8 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 17 1'29.585
9 Canada Лэнс Стролл Racing Point 13 1'29.660
10 Mexico Серхио Перес Racing Point 12 1'29.672
11 Australia Даниэль Риккардо Renault 9 1'29.684
12 France Эстебан Окон Renault 11 1'29.691
13 Germany Себастьян Феттель Ferrari 15 1'29.859
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 10 1'29.970
15 Monaco Шарль Леклер Ferrari 14 1'30.183
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams 16 1'30.559
17 France Ромен Грожан Haas 16 1'30.652
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas 12 1'30.759
19 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 16 1'30.823
20 Canada Николя Латифи Williams 19 1'30.917
Полные результаты

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Третья тренировка
Автор Сергей Иванов

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