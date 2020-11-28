Ферстаппен опередил Хэмилтона на четверть секунды в последней тренировке в Бахрейне
Пилот Red Bull показал лучшее время на свежем комплекте мягких шин за 10 минут за конца сессии
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в субботней тренировке Гран При Бахрейна. Он проехал свой быстрый круг за 1:28,355 секунды, опередив Льюиса Хэмилтона на 0,263 тысячных секунды, а своего напарника по команде Алекса Элбона более чем на 0,6 десятых.
Все гонщики использовали мягкие шины. Ферстаппен показал свое время на свежем комплекте, перебив лучшие круги пилотов Mercedes. Хэмилтон и Валттери Боттас предприняли еще несколько попыток, но на старых шинах превзойти результат Ферстаппена не смогли. Под конец сессии Хэмилтон выехал на пит-лейн для последней попытки, но не успел выехать на трассу и остановился в конце боксов. Механникам пришлось вручную отталкивать его обратно.
Поначалу большинство команд не выпускало гонщиков на трассу, стараясь сберечь шины, у которых в жарких условиях Бахрейна наблюдается повышенный износ. Хэмилтон покинул боксы последним, когда прошло почти половина времени, отведенного на тренировку. В итоге больше всего кругов проехал Николя Латифи на Williams.
Россиянин Даниил Квят по скорости на круге был восьмым. Он уступил своему напарнику Пьеру Гасли чуть более одной десятой секунды.
Перед стартом тренировки стало известно, что руководитель гонки Майкл Маси согласился с доводами пилотов и отменил наказания за выезд за пределы трассы в четвертом повороте. В пятницу из-за этого правила время круга было аннулировалось 33 раза.
В отличие от вчерашнего дня, когда заезды останавливались из-за аварии Элбона и появления собаки на трассе, субботняя тренировка обошлась без происшествий.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|11
|1'28.355
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|12
|1'28.618
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|14
|1'28.721
|4
|Александр Элбон
|Red Bull
|12
|1'29.018
|5
|Карлос Сайнс
|McLaren
|12
|1'29.455
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|16
|1'29.472
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|8
|1'29.567
|8
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|17
|1'29.585
|9
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|13
|1'29.660
|10
|Серхио Перес
|Racing Point
|12
|1'29.672
|11
|Даниэль Риккардо
|Renault
|9
|1'29.684
|12
|Эстебан Окон
|Renault
|11
|1'29.691
|13
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|15
|1'29.859
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|10
|1'29.970
|15
|Шарль Леклер
|Ferrari
|14
|1'30.183
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|16
|1'30.559
|17
|Ромен Грожан
|Haas
|16
|1'30.652
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|12
|1'30.759
|19
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|16
|1'30.823
|20
|Николя Латифи
|Williams
|19
|1'30.917
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Сергей Иванов