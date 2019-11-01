Ферстаппен опередил Феттеля по итогам первой тренировки в Остине
По итогам пятничной утренней сессии в Остине быстрейшими стали пилоты Red Bull и Себастьян Феттель. Все остальные отстали от них почти на секунду, а гонщики Mercedes и вовсе стали восьмым и 17-м.
Прохладное утро в столице Техаса (в начале заездов на термометре было меньше +10 градусов) принесло лучшее время Максу Ферстаппену. Однако по ходу сессии команды имели возможность работать с экспериментальными шинами 2020 года – и многие уделили этому значительное время.
В частности, оба гонщика Mercedes провели на такой резине почти всю сессию, лишь в конце перейдя на обычные слики. Лучшее время Льюиса Хэмилтона, позволившее бы ему стать четвертым, было аннулировано судьями за нарушение пределов трассы, и в итоге лидер сезона остался только восьмым.
Вслед за Ферстаппеном в протоколе расположились Себастьян Феттель из Ferrari (+0,169) и напарник голландца по Red Bull Алекс Элбон (+0,259). Лучшим из остальных оказался Пьер Гасли, другой гонщик Toro Rosso Даниил Квят завершил тренировку 11-м. По ходу заездов россиянина закрутило в первом повороте.
В шестерку сильнейших вошли Даниэль Риккардо и Ромен Грожан, седьмым стал Шарль Леклер, также активно работавший с шинами 2020 года. Монегаску не удалось удержаться на асфальте, но ошибка в девятом повороте обошлась без серьезных последствий.
Валттери Боттас по темпу стал лишь 17-м, зато оказался лидером по пройденной дистанции – 40 кругов.
Николя Латифи, заменявший в Williams Джорджа Расселла, успел проехать только семь кругов до отказа коробки передач. Команда уже подтвердила, что заменит коробку до начала второй сессии. Карлоса Сайнса закрутило в связке пятого и шестого поворотов, но он смог продолжить работу на трассе.
Все пилоты показали свои лучшие результаты на сликах Soft, за исключением Леклера (на экспериментальной) и дуэта Racing Point (на Soft).
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию первой сессии Гран При США.
Результаты первой тренировки Гран При США
|Позиция
|Пилот
|Мотор
|Круги
|Время
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|26
|01'34.057
|2
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|30
|01'34.226
|00.169
|3
|Александр Элбон
|Honda
|28
|01'34.316
|00.259
|4
|Пьер Гасли
|Honda
|32
|01'35.008
|00.951
|5
|Даниэль Риккардо
|Renault
|29
|01'35.263
|01.206
|6
|Ромен Грожан
|Ferrari
|24
|01'35.356
|01.299
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|23
|01'35.380
|01.323
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|32
|01'35.439
|01.382
|9
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|31
|01'35.586
|01.529
|10
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|23
|01'35.659
|01.602
|11
|Даниил Квят
|Honda
|31
|01'35.661
|01.604
|12
|Карлос Сайнс
|Renault
|26
|01'35.723
|01.666
|13
|Кими Райкконен
|Ferrari
|22
|01'35.854
|01.797
|14
|Серхио Перес
|Mercedes
|29
|01'35.971
|01.914
|15
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|26
|01'36.037
|01.980
|16
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|24
|01'36.124
|02.067
|17
|Валттери Боттас
|Mercedes
|40
|01'36.159
|02.102
|18
|Ландо Норрис
|Renault
|23
|01'36.263
|02.206
|19
|Роберт Кубица
|Mercedes
|28
|01'37.948
|03.891
|20
|Николя Латифи
|Mercedes
|7
|01'41.112
|07.055
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Ферстаппен опередил Феттеля по итогам первой тренировки в Остине
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|Сессия
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|Первая тренировка
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|Вторая тренировка
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|Третья тренировка
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
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|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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