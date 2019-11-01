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Формула 1 / Гран При США / Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил Феттеля по итогам первой тренировки в Остине

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Ферстаппен опередил Феттеля по итогам первой тренировки в Остине
Автор:
, Ответственный редактор
1 нояб. 2019 г., 17:36

По итогам пятничной утренней сессии в Остине быстрейшими стали пилоты Red Bull и Себастьян Феттель. Все остальные отстали от них почти на секунду, а гонщики Mercedes и вовсе стали восьмым и 17-м.

Прохладное утро в столице Техаса (в начале заездов на термометре было меньше +10 градусов) принесло лучшее время Максу Ферстаппену. Однако по ходу сессии команды имели возможность работать с экспериментальными шинами 2020 года – и многие уделили этому значительное время.

В частности, оба гонщика Mercedes провели на такой резине почти всю сессию, лишь в конце перейдя на обычные слики. Лучшее время Льюиса Хэмилтона, позволившее бы ему стать четвертым, было аннулировано судьями за нарушение пределов трассы, и в итоге лидер сезона остался только восьмым. 

Вслед за Ферстаппеном в протоколе расположились Себастьян Феттель из Ferrari (+0,169) и напарник голландца по Red Bull Алекс Элбон (+0,259). Лучшим из остальных оказался Пьер Гасли, другой гонщик Toro Rosso Даниил Квят завершил тренировку 11-м. По ходу заездов россиянина закрутило в первом повороте.

 

В шестерку сильнейших вошли Даниэль Риккардо и Ромен Грожан, седьмым стал Шарль Леклер, также активно работавший с шинами 2020 года. Монегаску не удалось удержаться на асфальте, но ошибка в девятом повороте обошлась без серьезных последствий.

 

 

Валттери Боттас по темпу стал лишь 17-м, зато оказался лидером по пройденной дистанции – 40 кругов. 

Николя Латифи, заменявший в Williams Джорджа Расселла, успел проехать только семь кругов до отказа коробки передач. Команда уже подтвердила, что заменит коробку до начала второй сессии. Карлоса Сайнса закрутило в связке пятого и шестого поворотов, но он смог продолжить работу на трассе. 

 

Все пилоты показали свои лучшие результаты на сликах Soft, за исключением Леклера (на экспериментальной) и дуэта Racing Point (на Soft).

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию первой сессии Гран При США.

Результаты первой тренировки Гран При США

Позиция Пилот Мотор Круги Время Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 26 01'34.057  
2 Germany Себастьян Феттель Ferrari 30 01'34.226 00.169
3 Thailand Александр Элбон Honda 28 01'34.316 00.259
4 France Пьер Гасли Honda 32 01'35.008 00.951
5 Australia Даниэль Риккардо Renault 29 01'35.263 01.206
6 France Ромен Грожан Ferrari 24 01'35.356 01.299
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 23 01'35.380 01.323
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 32 01'35.439 01.382
9 Canada Лэнс Стролл Mercedes 31 01'35.586 01.529
10 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 23 01'35.659 01.602
11 Russian Federation Даниил Квят Honda 31 01'35.661 01.604
12 Spain Карлос Сайнс Renault 26 01'35.723 01.666
13 Finland Кими Райкконен Ferrari 22 01'35.854 01.797
14 Mexico Серхио Перес Mercedes 29 01'35.971 01.914
15 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 26 01'36.037 01.980
16 Germany Нико Хюлькенберг Renault 24 01'36.124 02.067
17 Finland Валттери Боттас Mercedes 40 01'36.159 02.102
18 United Kingdom Ландо Норрис Renault 23 01'36.263 02.206
19 Poland Роберт Кубица Mercedes 28 01'37.948 03.891
20 Canada Николя Латифи Mercedes 7 01'41.112 07.055
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Первая тренировка
Автор Александр Кабановский

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