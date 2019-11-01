Ферстаппен опередил Феттеля по итогам первой тренировки в Остине

Прохладное утро в столице Техаса (в начале заездов на термометре было меньше +10 градусов) принесло лучшее время Максу Ферстаппену. Однако по ходу сессии команды имели возможность работать с экспериментальными шинами 2020 года – и многие уделили этому значительное время.

В частности, оба гонщика Mercedes провели на такой резине почти всю сессию, лишь в конце перейдя на обычные слики. Лучшее время Льюиса Хэмилтона, позволившее бы ему стать четвертым, было аннулировано судьями за нарушение пределов трассы, и в итоге лидер сезона остался только восьмым.

Вслед за Ферстаппеном в протоколе расположились Себастьян Феттель из Ferrari (+0,169) и напарник голландца по Red Bull Алекс Элбон (+0,259). Лучшим из остальных оказался Пьер Гасли, другой гонщик Toro Rosso Даниил Квят завершил тренировку 11-м. По ходу заездов россиянина закрутило в первом повороте.

В шестерку сильнейших вошли Даниэль Риккардо и Ромен Грожан, седьмым стал Шарль Леклер, также активно работавший с шинами 2020 года. Монегаску не удалось удержаться на асфальте, но ошибка в девятом повороте обошлась без серьезных последствий.

Валттери Боттас по темпу стал лишь 17-м, зато оказался лидером по пройденной дистанции – 40 кругов.

Николя Латифи, заменявший в Williams Джорджа Расселла, успел проехать только семь кругов до отказа коробки передач. Команда уже подтвердила, что заменит коробку до начала второй сессии. Карлоса Сайнса закрутило в связке пятого и шестого поворотов, но он смог продолжить работу на трассе.

Все пилоты показали свои лучшие результаты на сликах Soft, за исключением Леклера (на экспериментальной) и дуэта Racing Point (на Soft).

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию первой сессии Гран При США.

Результаты первой тренировки Гран При США