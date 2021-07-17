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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил Ferrari на второй практике в Сильверстоуне

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Mercedes на этот раз не попала даже в топ-7

Ферстаппен опередил Ferrari на второй практике в Сильверстоуне

Макс Ферстаппен поставил лучшее время на второй тренировке Гран При Великобритании. Все пилоты работали в гоночном режиме, не стремясь ставить быстрые времена. В итоге, тот же Ферстаппен вообще не использовал шины Soft, а его лучший результат был почти на три секунды медленнее, чем во вчерашней квалификации.

Вслед за Ферстаппеном расположились пилоты Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Они отметились одним из самых больших пробегов за всю сессию, а Леклер при этом много работал на шинах Hard.

Победитель вчерашней квалификации Льюис Хэмилтон остался восьмым, уступив Ферстаппену более секунды. При этом он работал над сочетанием резины Soft-Hard, как и его напарник Валттери Боттас, ставший девятым.

В десятку также попали Эстебан Окон, Серхио Перес, Ландо Норрис, Даниэль Риккардо и Пьер Гасли. 

Россиянин Никита Мазепин на полторы секунды опередил своего напарника Мика Шумахера и стал 19-м. Ни тот, ни другой не использовали мягкие шины.

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Как изменился болид Mercedes перед гонкой в Сильверстоуне?

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Как изменился болид Mercedes перед гонкой в Сильверстоуне?
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