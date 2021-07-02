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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил две Ferrari на FP1 в Австрии

Мазепин заслужил «комплимент» от Райкконена, а Стролл дважды вылетал с трассы

Ферстаппен опередил две Ferrari на FP1 в Австрии

Макс Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке в рамках Гран При Австрии. С результатом 1:05.143 голландский пилот Red Bull на четверь секунды опередил Шарля Леклера из Ferrari. 

Лучший результат сессии был показан на мягких покрышках, однако по ходу квалификации пилоты использовали все четыре типа шин – в том числе доработанную резину Pirelli (с более жесткой силовой структурой задних покрышек), которую итальянская компания привезла в Австрию в испытательных целях и которая может быть использованы на ближайшем Гран При Великобритании. 

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Обе топ-команды за время тренировки опробовали только экспериментальную резину и состав Soft. При этом наиболее популярной шинной комбинацией оказался набор из Soft, Medium и экспериментальных покрышек (им воспользовались 9 пилотов). Наименьшей популярностью пользовался состав Hard – тремя пилотами, успевшими с ним поработать, стали оба гонщика Ferrari и Даниэль Риккардо.

Напомним, в этот уик-энд командам доступна более мягкая (С3-С4-С5) шинная комбинация, чем неделю назад на Гран При Штрии (С2-С3-С4), проходившим на той же трассе в Шпильберге. И результат Ферстаппена оказался на восемь десятых лучше, чем его же лучшее время на первой тренировке предыдущего этапа.

Никита Мазепин показал последний результат, отстав почти на 2 секунды от Ферстаппена и примерно на три четверти секунды – от своего напарника.

По ходу тренировки россиянин вызвал негодование Кими Райкконена, когда на подходе к въезду на пит-лейн (но еще оставаясь при этом на трассе) достаточно серьезно сбросил скорость – и разница в скорости между Haas и находившейся на быстром круге Alfa Romeo оказалась очень большой. В результате в предпоследнем повороте Райкконен был вынужден по сути уворачиваться от Мазепина и рисковал потерей контроля над машиной. Сразу же после этого экс-чемпион мира показал россиянину средний палец (хотя Мазепин уже явно не мог увидеть этот жест), а в радиоэфире назвал соперника «идиотом».

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Позже Никита стал одним из гонщиков, потерявших контроль над своими машинами. За пределами трассы по ходу сессии также побывали Юки Цунода и Лэнс Стролл.

 

Японец и канадец допустили ошибки в самом начале заезда, когда управляли автомобилями на экспериментальных шинах – а потом, на экваторе сессии, пилот Aston Martin вылетел с асфальта еще раз.

 

Утреннюю тренировку пропустили сразу три пилота основных составов. За руль машин Фернандо Алонсо, Антонио Джовинацци и Джорджа Расселла сели соответственно Гуанью Чжоу, Каллум Илотт и Рой Ниссани. Для первого из них (лидирующего в настоящий момент в общем зачете чемпионата Формулы 2 и являющегося пилотом молодежной программы Renault) это стало первым выездом на трассу в рамках Гран При Формулы 1.

Перед самой тренировкой стало известно, что по ходу уик-энда на автомобиль Джорджа Расселла уже установлен или будет установлен новый двигатель. Напомним, что в пятничных тренировках британец и подменявший его Ниссани вполне могли использовать мотор, который стоял на болиде в первых Гран При сезона, до гонки в Баку. Автомобиль Расселла также стал одним из 6-ти (вместе с машинами Хэмилтона и обоими болидами McLaren и Aston Martin), где были заменены тяговые батареи и блоки управляющей электроники. Все замены являются плановыми и к потере позиций на стартовой решетке не приведут.

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 37    
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 33 0.266 0.266
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari 33 0.288 0.022
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 31 0.302 0.014
5 Japan Юки Цунода AlphaTauri 35 0.331 0.029
6 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 28 0.443 0.112
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 32 0.566 0.123
8 Mexico Серхио Перес Red Bull 31 0.583 0.017
9 France Пьер Гасли AlphaTauri 36 0.583 0.000
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 28 0.737 0.154
11 France Эстебан Окон Alpine 30 0.837 0.100
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren 31 1.038 0.201
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 30 1.060 0.022
14 Zhou Alpine 29 1.271 0.211
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 28 1.301 0.030
16 United Kingdom Каллум Илотт Alfa Romeo 23 1.421 0.120
17 Germany Мик Шумахер Haas 29 1.440 0.019
18 Israel Рой Ниссани Williams 34 1.540 0.100
19 Canada Николя Латифи Williams 36 1.835 0.295
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 30 2.173 0.338
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