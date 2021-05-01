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Формула 1 / Гран При Португалии Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии

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, Ответственный редактор

Гонщик Red Bull обозначил свои претензии на поул в Портимане, проехав круг на 0,236 секунды быстрее Льюиса Хэмилтона

Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии

Субботняя утренняя сессия прошла в солнечную, но не слишком теплую погоду при порывистом ветре. Самыми быстрыми стали ее последние минуты, когда Макс Ферстаппен показал на шинах Soft (С3) время 1:18.489. 

Голландец и до этого возглавлял протокол, но его преимущество над соперниками из Mercedes было не столь весомым. При этом, если верить данным анализа Ф1, Ферстаппен и Хэмилтон по чистой скорости в субботу утром оказались совершенно равны – однако в протоколе гонщик Mercedes проиграл больше двух десятых.

В концовке Льюис попробовал улучшить свое время, но выехал за пределы трассы, и судьи не засчитали ему круг. Подобное регулярно происходило со всеми участниками тренировки. 

В частности, у Френандо Алонсо сняли время, которое позволило бы испанцу из Alpine стать четвертым. Впрочем, скорость французской команды доказал Эстебан Окон, который стал пятым, пропустив лишь соперников из Red Bull и Mercedes – причем отстав от Валттери Боттаса с Серхио Пересом лишь на несколько сотых.

Гонщики Ferrari стали шестым и седьмым, уступив лучшему результату полсекунды, сильнейший представитель McLaren Ландо Норрис на этот раз показал только восьмую скорость. 

Следом в протоколе расположились два пилота AlphaTauri, разделенные Кими Райкконеном. Первые 11 результатов уложились в одну секунду, а а десятку вошли представители семи команд.

Тренировка была отмечена несколькими разворотами: управление теряли Райкконен, Норрис, Мик Шумахер и Никита Мазепин, но всем им удалось после этого продолжить движение.

 

Россиянин показал 20-й результат, уступив 0,7 секунды и четыре позиции своему партнеру по Haas. Свои лучшие круги все гонщики в этот раз проехали на шинах Soft. 

Результаты третьей тренировки Гран При Португалии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 21 1'18.489  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 21 1'18.725 0.236
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 19 1'18.820 0.331
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 25 1'18.840 0.351
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 19 1'18.860 0.371
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23 1'19.001 0.512
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 24 1'19.050 0.561
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'19.272 0.783
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 26 1'19.374 0.885
10 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 26 1'19.415 0.926
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 25 1'19.485 0.996
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 19 1'19.582 1.093
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 23 1'19.588 1.099
14 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 20 1'19.949 1.460
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 22 1'20.033 1.544
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 17 1'20.090 1.601
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 18 1'20.127 1.638
18 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 21 1'20.214 1.725
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 19 1'20.681 2.192
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 20 1'20.690 2.201
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Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия FP3
Автор Александр Кабановский

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