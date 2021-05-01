Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии
Гонщик Red Bull обозначил свои претензии на поул в Портимане, проехав круг на 0,236 секунды быстрее Льюиса Хэмилтона
Субботняя утренняя сессия прошла в солнечную, но не слишком теплую погоду при порывистом ветре. Самыми быстрыми стали ее последние минуты, когда Макс Ферстаппен показал на шинах Soft (С3) время 1:18.489.
Голландец и до этого возглавлял протокол, но его преимущество над соперниками из Mercedes было не столь весомым. При этом, если верить данным анализа Ф1, Ферстаппен и Хэмилтон по чистой скорости в субботу утром оказались совершенно равны – однако в протоколе гонщик Mercedes проиграл больше двух десятых.
В концовке Льюис попробовал улучшить свое время, но выехал за пределы трассы, и судьи не засчитали ему круг. Подобное регулярно происходило со всеми участниками тренировки.
В частности, у Френандо Алонсо сняли время, которое позволило бы испанцу из Alpine стать четвертым. Впрочем, скорость французской команды доказал Эстебан Окон, который стал пятым, пропустив лишь соперников из Red Bull и Mercedes – причем отстав от Валттери Боттаса с Серхио Пересом лишь на несколько сотых.
Гонщики Ferrari стали шестым и седьмым, уступив лучшему результату полсекунды, сильнейший представитель McLaren Ландо Норрис на этот раз показал только восьмую скорость.
Следом в протоколе расположились два пилота AlphaTauri, разделенные Кими Райкконеном. Первые 11 результатов уложились в одну секунду, а а десятку вошли представители семи команд.
Тренировка была отмечена несколькими разворотами: управление теряли Райкконен, Норрис, Мик Шумахер и Никита Мазепин, но всем им удалось после этого продолжить движение.
Россиянин показал 20-й результат, уступив 0,7 секунды и четыре позиции своему партнеру по Haas. Свои лучшие круги все гонщики в этот раз проехали на шинах Soft.
Результаты третьей тренировки Гран При Португалии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|21
|1'18.489
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'18.725
|0.236
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|19
|1'18.820
|0.331
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|25
|1'18.840
|0.351
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|19
|1'18.860
|0.371
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'19.001
|0.512
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'19.050
|0.561
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'19.272
|0.783
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|26
|1'19.374
|0.885
|10
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'19.415
|0.926
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|25
|1'19.485
|0.996
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|19
|1'19.582
|1.093
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|1'19.588
|1.099
|14
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|20
|1'19.949
|1.460
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|22
|1'20.033
|1.544
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1'20.090
|1.601
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|18
|1'20.127
|1.638
|18
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|1'20.214
|1.725
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|19
|1'20.681
|2.192
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|20
|1'20.690
|2.201
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Сессия
|FP3
|Автор
|Александр Кабановский