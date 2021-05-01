Субботняя утренняя сессия прошла в солнечную, но не слишком теплую погоду при порывистом ветре. Самыми быстрыми стали ее последние минуты, когда Макс Ферстаппен показал на шинах Soft (С3) время 1:18.489.

Голландец и до этого возглавлял протокол, но его преимущество над соперниками из Mercedes было не столь весомым. При этом, если верить данным анализа Ф1, Ферстаппен и Хэмилтон по чистой скорости в субботу утром оказались совершенно равны – однако в протоколе гонщик Mercedes проиграл больше двух десятых.

В концовке Льюис попробовал улучшить свое время, но выехал за пределы трассы, и судьи не засчитали ему круг. Подобное регулярно происходило со всеми участниками тренировки.

В частности, у Френандо Алонсо сняли время, которое позволило бы испанцу из Alpine стать четвертым. Впрочем, скорость французской команды доказал Эстебан Окон, который стал пятым, пропустив лишь соперников из Red Bull и Mercedes – причем отстав от Валттери Боттаса с Серхио Пересом лишь на несколько сотых.

Гонщики Ferrari стали шестым и седьмым, уступив лучшему результату полсекунды, сильнейший представитель McLaren Ландо Норрис на этот раз показал только восьмую скорость.

Следом в протоколе расположились два пилота AlphaTauri, разделенные Кими Райкконеном. Первые 11 результатов уложились в одну секунду, а а десятку вошли представители семи команд.

Тренировка была отмечена несколькими разворотами: управление теряли Райкконен, Норрис, Мик Шумахер и Никита Мазепин, но всем им удалось после этого продолжить движение.

Россиянин показал 20-й результат, уступив 0,7 секунды и четыре позиции своему партнеру по Haas. Свои лучшие круги все гонщики в этот раз проехали на шинах Soft.

Результаты третьей тренировки Гран При Португалии