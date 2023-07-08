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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о квалификации

Ферстаппен опередил дуэт McLaren в квалификации британского Гран При

Имя обладателя поула в Сильверстоуне при всем желании не назвать сенсацией, а вот два следующих результата Ландо Норриса и Оскара Пиастри – более чем

Александр Кабановский
Автор:
Ландо Норрис, McLaren, обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Оскар Пиастри, McLaren

Макс Ферстаппен взял верх в субботней сессии десятого этапа сезона Ф1 и будет стартовать с поула в седьмой раз в сезоне и в пятый подряд. Однако главным героем дня голландец все же не стал – эта роль досталась пилотам McLaren, показавшим вторую и третью скорость. 

На первую попытку в финале только у Макса нашелся в запасе свежий комплект шин Soft (C3). На нем голландец без проблем стал быстрейшим (1:27.084), уехав от соперников во главе с Льюисом Хэмилтоном на шесть с лишним десятых. Третьим в этот момент довольно неожиданно оказался Оскар Пиастри, опередивший на четыре тысячных Шарля Леклера.

Именно монегаск под клетчатым флагом, начав попытку раньше соперников, обновил рекорд первого сектора. Казалось, он перекроет лучшее время и по итогам всего круга, но не хватило всего пяти сотых. Тотчас в интервале 0,019 за Шарлем свои круги закончили Карлос Сайнс с Джорджем Расселлом. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

А вскоре переполненные трибуны «Сильверстоуна» взорвались криками восторга – на первое место вышел Ландо Норрис (1:26.961). Успех команды подкрепил и новичок сезона Пиастри (1:27.092, третье время).

Однако Макс еще не завершил свою попытку. В итоге, даже не собрав идеальный круг, он все же переиграл представителей McLaren и привычно гарантировал себе поул – 1:26.720.

Льюис Хэмилтон остался на домашней трассе лишь седьмым, переиграв Александра Элбона. Как оказалось, результаты Williams в тренировках все же не вполне точно отражали силу команды.  

Только девятым будет стартовать Фернандо Алонсо, это худшая квалификация ветерана из Aston Martin в нынешнем сезоне. Замкнул десятку Пьер Гасли.  

Эстебан Окон, Alpine A523

Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Волки от испуга…

Готовясь к решающему быстрому кругу во втором сегменте, Эстебан Окон с Лэнсом Строллом помешали друг другу в предпоследнем повороте – и в итоге ни один из пилотов не смог пройти дальше.

Логану Сардженту не засчитали первую попытку, и хотя темп Williams давал американцу шанс впервые в карьере выйти в финал, тот не справился с прессингом под клетчатым флагом, не смог собрать хороший круг и остался 14-м. Впрочем, это все равно лучший результат в карьере для дебютанта сезона (в Баку он уже стартовал 14-м, но в квалификации показал тогда 15-ю скорость).

На самой обидной 11-й позиции сессию завершил Нико Хюлькенберг. Валттери Боттас остановился на обочине сразу после клетчатого флага в первой части квалификации – и больше на трассе не появлялся.

Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Интрига от Кевина

Первый сегмент стартовал на сырой трассе, и некоторые пилоты изначально даже выехали с пит-лейна на промежуточной резине. Но быстро стало ясно, что оптимальным выбором являются слики. Состояние трассы быстро улучшалось, что обещало напряженную концовку. 

Однако за четыре минуты до конца, когда вновь заморосил дождь, у въезда на пит-лейн из-за поломки остановился Кевигн Магнуссен. Судьи вывесили красные флаги, оставив гонщикам 3 минуты и 11 секунд. 

Дождь стих, и болельщики увидели невероятную по напряженности борьбу за позиции. Серхио Перес первым отправился на быстрый круг – но каждый из тех, кто ехал следом, опережал его. В итоге мексиканец остался 16-м и в пятый раз подряд на попал в финал. 

Макс Ферстаппен должен был выехать вместе с напарником и также оказаться в невыгодных условиях, но влетел в стенку пит-лейна, сломав переднее крыло. Его машину пришлось откатить к гаражу, что обеспечило голландцу более удачное место среди машин на трассе – он уверенно прошел дальше. 

Выбыли же на этой стадии Чжоу Гуаньюй, Юки Цунода и Ник де Врис – плюс, разумеется, Магнуссен. Судьи, вдобавок, будут разбирать действия AlphaTauri, которая небезопасно выпустила де Вриса на пит-лейн.

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Результаты квалификации Гран При Великобритании

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'26.720  
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'26.961 0.241
3 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'27.092 0.372
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'27.136 0.416
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'27.148 0.428
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'27.155 0.435
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'27.211 0.491
8 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'27.530 0.810
9 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'27.659 0.939
10 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'27.689 0.969
11 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'28.896 2.176
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'28.935 2.215
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'28.956 2.236
14 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'29.031 2.311
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari    
16 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'29.968 3.248
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'30.025 3.305
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'30.123 3.403
19 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'30.513 3.793
20 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'32.378 5.658
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