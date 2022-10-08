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Формула 1 / Гран При Японии Отчет о квалификации

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке

Макс оставался чуть позади по ходу длинных серий кругов, но вышел вперед в самом конце при отработке квалификационных попыток

Александр Кабановский
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Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке
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После дождливой пятницы у участников Гран При Японии был всего один час в субботу утром, чтобы поработать с машинами на сухом асфальте. Поскольку прогноз на гонку по-прежнему остается неопределенным, команды старались не терять времени – еще до официального начала заездов в конце пит-лейна выстроилась очередь из машин. 

Сначала все участники этапа работали в гоночной конфигурации на длинных сериях кругов, а в самом конце перешли к квалификационной. 

За десять минут до клетчатого флага промежуточный протокол возглавляли Карлос Сайнс с Шарлем Леклером. Пилоты Ferrari раньше главных соперников появились на трассе с пустыми баками на шинах Soft (C3) – и смогли добавить в скорости. При этом результат испанца оказался всего на 0,015 секунды лучше, чем у напарника. 

Но затем свою тренировочную попытку провел Макс Ферстаппен. Он почти две десятых отыграл на извилистом первом секторе, и на двух оставшихся тоже был быстрее. Результат пилота Red Bull – 1:30.671 – оказался на три десятых лучше, чем у представителей Скудерии. 

Четвертым, подтвердив силу Alpine, сессию завершил автор лучшего времени первой тренировки Фернандо Алонсо. 

Следом в полусекундный интервал уместились результаты сразу девяти пилотов из семи разных команд – эту группу открыл Серхио Перес из Red Bull, а замкнули Алекс Элбон из Williams и Валттери Боттас из Alfa Romeo. 

Мик Шумахер на новом шасси вернулся на трассу после пятничной аварии и стал 16-м. Самым медленным в субботу утром неожиданно оказался Пьер Гасли – за несколько часов до старта заездов команда AlphaTauri объявила, что с будущего сезона гонщик покидает ее состав.

Часовая тренировка обошлась без достойных упоминания происшествий.

Результаты третьей тренировки Гран При Японии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 22 1'30.671  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 27 1'30.965 0.294
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 27 1'30.980 0.309
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 20 1'31.320 0.649
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 25 1'31.514 0.843
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 28 1'31.530 0.859
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'31.589 0.918
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 27 1'31.747 1.076
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 22 1'31.750 1.079
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 25 1'31.838 1.167
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 28 1'31.860 1.189
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 26 1'31.946 1.275
13 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 24 1'31.971 1.300
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 25 1'32.222 1.551
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 23 1'32.290 1.619
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 24 1'32.366 1.695
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 26 1'32.377 1.706
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 24 1'32.385 1.714
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 26 1'32.868 2.197
20 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 24 1'32.881 2.210
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