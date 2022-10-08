Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке
Макс оставался чуть позади по ходу длинных серий кругов, но вышел вперед в самом конце при отработке квалификационных попыток
После дождливой пятницы у участников Гран При Японии был всего один час в субботу утром, чтобы поработать с машинами на сухом асфальте. Поскольку прогноз на гонку по-прежнему остается неопределенным, команды старались не терять времени – еще до официального начала заездов в конце пит-лейна выстроилась очередь из машин.
Сначала все участники этапа работали в гоночной конфигурации на длинных сериях кругов, а в самом конце перешли к квалификационной.
За десять минут до клетчатого флага промежуточный протокол возглавляли Карлос Сайнс с Шарлем Леклером. Пилоты Ferrari раньше главных соперников появились на трассе с пустыми баками на шинах Soft (C3) – и смогли добавить в скорости. При этом результат испанца оказался всего на 0,015 секунды лучше, чем у напарника.
Но затем свою тренировочную попытку провел Макс Ферстаппен. Он почти две десятых отыграл на извилистом первом секторе, и на двух оставшихся тоже был быстрее. Результат пилота Red Bull – 1:30.671 – оказался на три десятых лучше, чем у представителей Скудерии.
Четвертым, подтвердив силу Alpine, сессию завершил автор лучшего времени первой тренировки Фернандо Алонсо.
Следом в полусекундный интервал уместились результаты сразу девяти пилотов из семи разных команд – эту группу открыл Серхио Перес из Red Bull, а замкнули Алекс Элбон из Williams и Валттери Боттас из Alfa Romeo.
Мик Шумахер на новом шасси вернулся на трассу после пятничной аварии и стал 16-м. Самым медленным в субботу утром неожиданно оказался Пьер Гасли – за несколько часов до старта заездов команда AlphaTauri объявила, что с будущего сезона гонщик покидает ее состав.
Часовая тренировка обошлась без достойных упоминания происшествий.
Результаты третьей тренировки Гран При Японии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'30.671
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'30.965
|0.294
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'30.980
|0.309
|4
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|20
|1'31.320
|0.649
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|25
|1'31.514
|0.843
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'31.530
|0.859
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'31.589
|0.918
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'31.747
|1.076
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|22
|1'31.750
|1.079
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'31.838
|1.167
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|28
|1'31.860
|1.189
|12
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|26
|1'31.946
|1.275
|13
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'31.971
|1.300
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'32.222
|1.551
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|23
|1'32.290
|1.619
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|24
|1'32.366
|1.695
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'32.377
|1.706
|18
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'32.385
|1.714
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|26
|1'32.868
|2.197
|20
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'32.881
|2.210
|Полные результаты
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