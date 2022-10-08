Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке

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После дождливой пятницы у участников Гран При Японии был всего один час в субботу утром, чтобы поработать с машинами на сухом асфальте. Поскольку прогноз на гонку по-прежнему остается неопределенным, команды старались не терять времени – еще до официального начала заездов в конце пит-лейна выстроилась очередь из машин.

Сначала все участники этапа работали в гоночной конфигурации на длинных сериях кругов, а в самом конце перешли к квалификационной.

За десять минут до клетчатого флага промежуточный протокол возглавляли Карлос Сайнс с Шарлем Леклером. Пилоты Ferrari раньше главных соперников появились на трассе с пустыми баками на шинах Soft (C3) – и смогли добавить в скорости. При этом результат испанца оказался всего на 0,015 секунды лучше, чем у напарника.

Но затем свою тренировочную попытку провел Макс Ферстаппен. Он почти две десятых отыграл на извилистом первом секторе, и на двух оставшихся тоже был быстрее. Результат пилота Red Bull – 1:30.671 – оказался на три десятых лучше, чем у представителей Скудерии.

Четвертым, подтвердив силу Alpine, сессию завершил автор лучшего времени первой тренировки Фернандо Алонсо.

Следом в полусекундный интервал уместились результаты сразу девяти пилотов из семи разных команд – эту группу открыл Серхио Перес из Red Bull, а замкнули Алекс Элбон из Williams и Валттери Боттас из Alfa Romeo.

Мик Шумахер на новом шасси вернулся на трассу после пятничной аварии и стал 16-м. Самым медленным в субботу утром неожиданно оказался Пьер Гасли – за несколько часов до старта заездов команда AlphaTauri объявила, что с будущего сезона гонщик покидает ее состав.

Часовая тренировка обошлась без достойных упоминания происшествий.

Результаты третьей тренировки Гран При Японии