Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521 Следующая / Бинотто осудил Red Bull: Ferrari нанимает молча
Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в субботу утром, Шумахер разбил машину

Автор:
, Ответственный редактор

Макс стал быстрейшим в финальной тренировке Гран При Монако, однако сессию пришлось прервать досрочно из-за серьезной аварии Мика Шумахера

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в субботу утром, Шумахер разбил машину

К началу заездов трасса уже окончательно высохла после ночного дождя, но погода осталась пасмурной и прохладной. За несколько минут до истечения времени, когда гонщики обычно тренируют квалификационные попытки, напарник Никиты Мазепина вдребезги расколотил машину Haas в правом повороте на площади у казино. 

 

К этому времени протокол возглавлял Макс Ферстаппен – голландец из Red Bull успел незадолго до красных флагов опередить Карлоса Сайнса из Ferrari, который оставался первым большую часть тренировки. 

Лучшее время сессии составило 1:11.294, что позволило Максу на 0,047 секунды опередить Сайнса. Еще один пилот Ferrari Шарль Леклер стал третьим с отставанием в две десятых от напарника – при этом ни один из гонщиков Скудерии не успел закончить быстрый круг и ответить Ферстаппену.

До этого у монегаска была ошибка в первом повороте, но он смог развернуться в зоне безопасности и вернуться на трассу.

 

Гонщики Mercedes остались только четвертым и седьмым: Валттери Боттас отстал на полсекунды, а лидер сезона Льюис Хэмилтон на семь десятых.

Серхио Перер работал в субботу утром по собственной программе, начав сессию с длинной серии кругов на шинах Medium. Только после этого он переключился на Soft и показал пятую скорость, опередив Ландо Норриса из McLaren.

Кими Райкконен напомнил о своих лучших днях восьмым временем, опередив Пьера Гасли (тот работал по программе, схожей с Пересом) и своего бывшего партнера по Ferrari Себастьяна Феттеля. Таким образом, в первую десятку вошли представители семи команд. 

Россиянин Никита Мазепин показал 16-ю скорость. Почти до самого конца он оставался впереди Шумахера, но Мику все же удалось опередить россиянина – на том круге, что предшествовал аварии.

Читайте также:

Также машину разбил Николя Латифи – во второй «эске» у бассейна. Из-за этого заезды также остановили красными флагами на несколько минут.

 

Результаты третьей тренировки Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 19 1'11.294  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 28 1'11.341 0.047
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 27 1'11.552 0.258
4 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 21 1'11.765 0.471
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 18 1'11.817 0.523
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 20 1'11.988 0.694
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'12.020 0.726
8 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 25 1'12.298 1.004
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 28 1'12.357 1.063
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24 1'12.537 1.243
11 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 21 1'12.539 1.245
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 22 1'12.700 1.406
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 25 1'12.959 1.665
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 21 1'13.139 1.845
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 19 1'13.329 2.035
16 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 20 1'13.390 2.096
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 29 1'13.447 2.153
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 22 1'13.475 2.181
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 30 1'13.522 2.228
20 France Эстебан Окон Alpine Renault 18 1'13.614 2.320
Полные результаты

Поделились
Комментарии
Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521

Предыдущая новость

Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521

Следующая новость

Бинотто осудил Red Bull: Ferrari нанимает молча

Бинотто осудил Red Bull: Ferrari нанимает молча
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла

25мин
2
Формула 1

Боттаса уже уволили из Mercedes? Версия Култхарда

3
Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

4
Формула 1

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину

5
Формула 1

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)

50мин
Самое важное:
Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла
Формула 1

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла

25мин
Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)
Формула 1

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)

50мин
Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула
Формула 1

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула

53мин
Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой
Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

Леклер после поула: Мне всегда не везет в Монако
Формула 1

Леклер после поула: Мне всегда не везет в Монако

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако
Формула 1

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину Гран При Монако
Формула 1

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину

Окону пришлось объяснять слова про боязнь Мазепина
Формула 1

Окону пришлось объяснять слова про боязнь Мазепина

Самое читаемое Сегодня

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла
Формула 1 Формула 1

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

Боттаса уже уволили из Mercedes? Версия Култхарда
Формула 1 Формула 1

Боттаса уже уволили из Mercedes? Версия Култхарда

Гран При Монако: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Монако: стартовая решетка

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину
Формула 1 Формула 1

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)
Формула 1 Формула 1

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула
Формула 1 Формула 1

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула

Леклер после поула: Мне всегда не везет в Монако
Формула 1 Формула 1

Леклер после поула: Мне всегда не везет в Монако

Самое важное:

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла
Формула 1 Формула 1

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)
Формула 1 Формула 1

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула
Формула 1 Формула 1

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.