Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в субботу утром, Шумахер разбил машину
Макс стал быстрейшим в финальной тренировке Гран При Монако, однако сессию пришлось прервать досрочно из-за серьезной аварии Мика Шумахера
К началу заездов трасса уже окончательно высохла после ночного дождя, но погода осталась пасмурной и прохладной. За несколько минут до истечения времени, когда гонщики обычно тренируют квалификационные попытки, напарник Никиты Мазепина вдребезги расколотил машину Haas в правом повороте на площади у казино.
К этому времени протокол возглавлял Макс Ферстаппен – голландец из Red Bull успел незадолго до красных флагов опередить Карлоса Сайнса из Ferrari, который оставался первым большую часть тренировки.
Лучшее время сессии составило 1:11.294, что позволило Максу на 0,047 секунды опередить Сайнса. Еще один пилот Ferrari Шарль Леклер стал третьим с отставанием в две десятых от напарника – при этом ни один из гонщиков Скудерии не успел закончить быстрый круг и ответить Ферстаппену.
До этого у монегаска была ошибка в первом повороте, но он смог развернуться в зоне безопасности и вернуться на трассу.
Гонщики Mercedes остались только четвертым и седьмым: Валттери Боттас отстал на полсекунды, а лидер сезона Льюис Хэмилтон на семь десятых.
Серхио Перер работал в субботу утром по собственной программе, начав сессию с длинной серии кругов на шинах Medium. Только после этого он переключился на Soft и показал пятую скорость, опередив Ландо Норриса из McLaren.
Кими Райкконен напомнил о своих лучших днях восьмым временем, опередив Пьера Гасли (тот работал по программе, схожей с Пересом) и своего бывшего партнера по Ferrari Себастьяна Феттеля. Таким образом, в первую десятку вошли представители семи команд.
Россиянин Никита Мазепин показал 16-ю скорость. Почти до самого конца он оставался впереди Шумахера, но Мику все же удалось опередить россиянина – на том круге, что предшествовал аварии.
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Также машину разбил Николя Латифи – во второй «эске» у бассейна. Из-за этого заезды также остановили красными флагами на несколько минут.
Результаты третьей тренировки Гран При Монако
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|19
|1'11.294
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'11.341
|0.047
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'11.552
|0.258
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'11.765
|0.471
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|18
|1'11.817
|0.523
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'11.988
|0.694
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'12.020
|0.726
|8
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'12.298
|1.004
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|28
|1'12.357
|1.063
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'12.537
|1.243
|11
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'12.539
|1.245
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'12.700
|1.406
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|25
|1'12.959
|1.665
|14
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|21
|1'13.139
|1.845
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|19
|1'13.329
|2.035
|16
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|20
|1'13.390
|2.096
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|29
|1'13.447
|2.153
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|22
|1'13.475
|2.181
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|30
|1'13.522
|2.228
|20
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|18
|1'13.614
|2.320
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Автор
|Александр Кабановский