К началу заездов трасса уже окончательно высохла после ночного дождя, но погода осталась пасмурной и прохладной. За несколько минут до истечения времени, когда гонщики обычно тренируют квалификационные попытки, напарник Никиты Мазепина вдребезги расколотил машину Haas в правом повороте на площади у казино.

К этому времени протокол возглавлял Макс Ферстаппен – голландец из Red Bull успел незадолго до красных флагов опередить Карлоса Сайнса из Ferrari, который оставался первым большую часть тренировки.

Лучшее время сессии составило 1:11.294, что позволило Максу на 0,047 секунды опередить Сайнса. Еще один пилот Ferrari Шарль Леклер стал третьим с отставанием в две десятых от напарника – при этом ни один из гонщиков Скудерии не успел закончить быстрый круг и ответить Ферстаппену.

До этого у монегаска была ошибка в первом повороте, но он смог развернуться в зоне безопасности и вернуться на трассу.

Гонщики Mercedes остались только четвертым и седьмым: Валттери Боттас отстал на полсекунды, а лидер сезона Льюис Хэмилтон на семь десятых.

Серхио Перер работал в субботу утром по собственной программе, начав сессию с длинной серии кругов на шинах Medium. Только после этого он переключился на Soft и показал пятую скорость, опередив Ландо Норриса из McLaren.

Кими Райкконен напомнил о своих лучших днях восьмым временем, опередив Пьера Гасли (тот работал по программе, схожей с Пересом) и своего бывшего партнера по Ferrari Себастьяна Феттеля. Таким образом, в первую десятку вошли представители семи команд.

Россиянин Никита Мазепин показал 16-ю скорость. Почти до самого конца он оставался впереди Шумахера, но Мику все же удалось опередить россиянина – на том круге, что предшествовал аварии.

Также машину разбил Николя Латифи – во второй «эске» у бассейна. Из-за этого заезды также остановили красными флагами на несколько минут.

Результаты третьей тренировки Гран При Монако