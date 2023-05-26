Ферстаппен обогнал дуэт Ferrari по итогам пятницы в Монако

После стартовой сессии самого гламурного этапа сезона могло показаться, что на этот раз у Red Bull нет скорости, чтобы бороться за высокие результаты. Но когда пилоты вернулись на трассу для второй тренировки, от такие предположения растаяли как дым.

На шинах Soft (C5) Макс Ферстаппен возглавил протокол, проехав свой лучший круг за 1:12.462 – это почти на две секунды лучше его утреннего результата. Примечательно, что действующий чемпион мог проехать и еще быстрее – на том круге, который в итоге позволил ему стать быстрейшим, ни один из секторов Макса не стал рекордным.

Впрочем, говорить о серьезном преимуществе голландца над преследователями пока все же не приходится – Шарль Леклер отстал на шесть сотых, а его партнер по Ferrari Карлос Сайнс уступил еще четыре.

Авария Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23

Став быстрейшим в первой тренировке, на этот раз Карлос задел барьер у бассейна и повредил подвеску своей машины, когда на часах еще оставалось 12 минут до конца заездов. На этом его пятница оказалась завершена.

После недолгого периода красных флагов гонщики больше не проводили быстрых попыток, переключившись на длинные серии, потому таблица результатов почти не поменялась.

Фернандо Алонсо подтвердил темп Aston Martin четвертым результатом (+0,227), причем испанцу вновь помешал трафик на лучшем круге, вот темп Mercedes на этот раз оказался не столь примечательным, как в первой тренировке: Льюис Хэмилтон остался шестым, Джордж Расселл вновь не попал в десятку сильнейших.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис принес McLaren пятое время дня, опередив даже прошлогоднего победителя Гран При Серхио Переса. Британцу не сразу удалось выехать на трассу, так как на его машине возникли проблемы в электросистеме.

Десятку дополнили Валттери Боттас из Alfa Romro и оба гонщика Alpine.

Алекс Элбон, для которого первая сессия дня завершилась серьезной аварией в первом повороте, смог продолжить работу на трассе только в самом конце заездов, так как его машине потребовался долгий ремонт. Несмотря на это, пилот Williams превзошел своего напарника Логана Сарджента.

Стоит отметить невероятную плотность результатов – 18 быстрейших пилотов уложились в 1,2 секунды.

Результаты второй тренировки Гран При Монако