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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Ферстаппен обогнал дуэт Ferrari по итогам пятницы в Монако

Во второй тренировке Макс вернулся на первую строчку протокола, но Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом уступили пилоту Red Bull лишь самую малость

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

После стартовой сессии самого гламурного этапа сезона могло показаться, что на этот раз у Red Bull нет скорости, чтобы бороться за высокие результаты. Но когда пилоты вернулись на трассу для второй тренировки, от такие предположения растаяли как дым. 

На шинах Soft (C5) Макс Ферстаппен возглавил протокол, проехав свой лучший круг за 1:12.462 – это почти на две секунды лучше его утреннего результата. Примечательно, что действующий чемпион мог проехать и еще быстрее – на том круге, который в итоге позволил ему стать быстрейшим, ни один из секторов Макса не стал рекордным.

Впрочем, говорить о серьезном преимуществе голландца над преследователями пока все же не приходится – Шарль Леклер отстал на шесть сотых, а его партнер по Ferrari Карлос Сайнс уступил еще четыре. 

Авария Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23

Авария Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23

Став быстрейшим в первой тренировке, на этот раз Карлос задел барьер у бассейна и повредил подвеску своей машины, когда на часах еще оставалось 12 минут до конца заездов. На этом его пятница оказалась завершена.

После недолгого периода красных флагов гонщики больше не проводили быстрых попыток, переключившись на длинные серии, потому таблица результатов почти не поменялась.  

Фернандо Алонсо подтвердил темп Aston Martin четвертым результатом (+0,227), причем испанцу вновь помешал трафик на лучшем круге, вот темп Mercedes на этот раз оказался не столь примечательным, как в первой тренировке: Льюис Хэмилтон остался шестым, Джордж Расселл вновь не попал в десятку сильнейших. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис принес McLaren пятое время дня, опередив даже прошлогоднего победителя Гран При Серхио Переса. Британцу не сразу удалось выехать на трассу, так как на его машине возникли проблемы в электросистеме. 

Десятку дополнили Валттери Боттас из Alfa Romro и оба гонщика Alpine. 

Алекс Элбон, для которого первая сессия дня завершилась серьезной аварией в первом повороте, смог продолжить работу на трассе только в самом конце заездов, так как его машине потребовался долгий ремонт. Несмотря на это, пилот Williams превзошел своего напарника Логана Сарджента. 

Стоит отметить невероятную плотность результатов – 18 быстрейших пилотов уложились в 1,2 секунды. 

Результаты второй тренировки Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 30 1'12.462  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 33 1'12.527 0.065
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 22 1'12.569 0.107
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 32 1'12.682 0.220
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'12.906 0.444
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 29 1'12.960 0.498
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30 1'12.991 0.529
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 33 1'13.050 0.588
9 France Пьер Гасли Alpine Renault 28 1'13.089 0.627
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 30 1'13.162 0.700
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 31 1'13.185 0.723
12 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 32 1'13.191 0.729
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 32 1'13.354 0.892
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 28 1'13.457 0.995
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 33 1'13.520 1.058
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 22 1'13.641 1.179
17 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 34 1'13.663 1.201
18 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 30 1'13.673 1.211
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 10 1'14.217 1.755
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 33 1'14.238 1.776
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