Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира
Гонщик Red Bull оказался быстрейшим в заключительной практике, у Себастьяна Феттеля отказал мотор
Впервые с начала уик-энда протокол возглавил не Джордж Расселл – на этот раз новобранец Mercedes, заменяющий Льюиса Хэмилтона, несколько раз блокировал колеса и показал только седьмое время.
Быстрейшим же с результатом 54,064 стал Макс Ферстаппен. Голландец не избежал разворота во втором повороте по ходу заездов, но в итоге опередил всех соперников на шинах Soft.
Валттери Боттас отстал от голландца на пару десятых, тройку неожиданно замкнул Пьер Гасли, подтвердивший скорость AlphaTauri (+0,363). Его напарник Даниил Квят вместо тренировки квалификационных попыток проводил длинную серию кругов на мягких сликах, потому остался 12-м.
В первую пятерку вошли гонщики пяти разных команд, включая Эстебана Окона из Renault и Ландо Норриса из McLaren.
Следом с минимальными отрывами расположились Алекс Элбон, Расселл, дуэт Racing Point и Карлос Сайнс. Вся десятка уместилась в 0,656 секунды.
Себастьян Феттель успел проехать только 17 кругов, после чего запарковал свою Ferrari в гараже, когда до клетчатого флага оставалось еще 15 минут.
Команда подтвердила проблемы с мотором и решение из соображений предосторожности заменить его до начала квалификации. Штрафа за это четырехкратный чемпион мира не получит.
Результаты третьей тренировки Гран При Сахира
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|23
|54.064
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|20
|54.270
|0.206
|3
|Пьер Гасли
|Honda
|24
|54.427
|0.363
|4
|Эстебан Окон
|Renault
|21
|54.453
|0.389
|5
|Ландо Норрис
|Renault
|15
|54.606
|0.542
|6
|Александр Элбон
|Honda
|22
|54.629
|0.565
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|20
|54.664
|0.600
|8
|Серхио Перес
|Mercedes
|20
|54.678
|0.614
|9
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|18
|54.693
|0.629
|10
|Карлос Сайнс
|Renault
|16
|54.720
|0.656
|11
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|20
|54.845
|0.781
|12
|Даниил Квят
|Honda
|23
|54.850
|0.786
|13
|Шарль Леклер
|Ferrari
|21
|54.854
|0.790
|14
|Даниэль Риккардо
|Renault
|15
|54.857
|0.793
|15
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|17
|54.858
|0.794
|16
|Кими Райкконен
|Ferrari
|20
|55.171
|1.107
|17
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|19
|55.347
|1.283
|18
|Николя Латифи
|Mercedes
|21
|55.493
|1.429
|19
|Пьетро Фиттипальди
|Ferrari
|21
|55.666
|1.602
|20
|Джек Эйткен
|Mercedes
|23
|55.670
|1.606
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира
|Автор
|Александр Кабановский