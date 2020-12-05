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Формула 1 / Гран При Сахира / Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира

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Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира
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, Ответственный редактор

Гонщик Red Bull оказался быстрейшим в заключительной практике, у Себастьяна Феттеля отказал мотор

Впервые с начала уик-энда протокол возглавил не Джордж Расселл – на этот раз новобранец Mercedes, заменяющий Льюиса Хэмилтона, несколько раз блокировал колеса и показал только седьмое время. 

Быстрейшим же с результатом 54,064 стал Макс Ферстаппен. Голландец не избежал разворота во втором повороте по ходу заездов, но в итоге опередил всех соперников на шинах Soft.

 

Валттери Боттас отстал от голландца на пару десятых, тройку неожиданно замкнул Пьер Гасли, подтвердивший скорость AlphaTauri (+0,363). Его напарник Даниил Квят вместо тренировки квалификационных попыток проводил длинную серию кругов на мягких сликах, потому остался 12-м. 

В первую пятерку вошли гонщики пяти разных команд, включая Эстебана Окона из Renault и Ландо Норриса из McLaren.

Следом с минимальными отрывами расположились Алекс Элбон, Расселл, дуэт Racing Point и Карлос Сайнс. Вся десятка уместилась в 0,656 секунды.

Себастьян Феттель успел проехать только 17 кругов, после чего запарковал свою Ferrari в гараже, когда до клетчатого флага оставалось еще 15 минут.

Команда подтвердила проблемы с мотором и решение из соображений предосторожности заменить его до начала квалификации. Штрафа за это четырехкратный чемпион мира не получит. 

Результаты третьей тренировки Гран При Сахира

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 23 54.064  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 20 54.270 0.206
3 France Пьер Гасли Honda 24 54.427 0.363
4 France Эстебан Окон Renault 21 54.453 0.389
5 United Kingdom Ландо Норрис Renault 15 54.606 0.542
6 Thailand Александр Элбон Honda 22 54.629 0.565
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 20 54.664 0.600
8 Mexico Серхио Перес Mercedes 20 54.678 0.614
9 Canada Лэнс Стролл Mercedes 18 54.693 0.629
10 Spain Карлос Сайнс Renault 16 54.720 0.656
11 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 20 54.845 0.781
12 Russian Federation Даниил Квят Honda 23 54.850 0.786
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari 21 54.854 0.790
14 Australia Даниэль Риккардо Renault 15 54.857 0.793
15 Germany Себастьян Феттель Ferrari 17 54.858 0.794
16 Finland Кими Райкконен Ferrari 20 55.171 1.107
17 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 19 55.347 1.283
18 Canada Николя Латифи Mercedes 21 55.493 1.429
19 Brazil Пьетро Фиттипальди Ferrari 21 55.666 1.602
20 United Kingdom Джек Эйткен Mercedes 23 55.670 1.606
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Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Автор Александр Кабановский

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