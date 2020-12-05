Впервые с начала уик-энда протокол возглавил не Джордж Расселл – на этот раз новобранец Mercedes, заменяющий Льюиса Хэмилтона, несколько раз блокировал колеса и показал только седьмое время.

Быстрейшим же с результатом 54,064 стал Макс Ферстаппен. Голландец не избежал разворота во втором повороте по ходу заездов, но в итоге опередил всех соперников на шинах Soft.

Валттери Боттас отстал от голландца на пару десятых, тройку неожиданно замкнул Пьер Гасли, подтвердивший скорость AlphaTauri (+0,363). Его напарник Даниил Квят вместо тренировки квалификационных попыток проводил длинную серию кругов на мягких сликах, потому остался 12-м.

В первую пятерку вошли гонщики пяти разных команд, включая Эстебана Окона из Renault и Ландо Норриса из McLaren.

Следом с минимальными отрывами расположились Алекс Элбон, Расселл, дуэт Racing Point и Карлос Сайнс. Вся десятка уместилась в 0,656 секунды.

Себастьян Феттель успел проехать только 17 кругов, после чего запарковал свою Ferrari в гараже, когда до клетчатого флага оставалось еще 15 минут.

Команда подтвердила проблемы с мотором и решение из соображений предосторожности заменить его до начала квалификации. Штрафа за это четырехкратный чемпион мира не получит.

Результаты третьей тренировки Гран При Сахира