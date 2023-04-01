Ферстаппен опередил Алонсо в финальной тренировке Гран При Австралии

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Часовые заезды в Мельбурне прошли под хмурыми небесами и моросившим порой дождем, однако трасса оставалась достаточно сухой для сликов. Решающими, как водится, вышли финальные десять минут, когда пилоты обменивались быстрыми квалификационными попытками.

Лучшим в итоге стал лидер сезона Макс Ферстаппен, проехавший на резине Soft быстрее прошлогоднего поула – за 1:17.565.

Однако важно отметить, что показавший второе время Фернандо Алонсо (+0,162) провел несколько быстрых кругов, но ни на одном из них не смог собрать три хороших сектора. Так что потенциально испанец из Aston Martin чуть ближе к лидеру, чем следует из протокола.

Но даже более неудачной сессия оказалась для Серхио Переса. Тот потерял около 20 минут, пока механики работали с машиной в гараже, а затем постоянно ошибался и ни разу не «довез» хорошую попытку до финишной черты.

Мексиканец несколько раз выезжал с трассы – в третьем повороте, предпоследнем, первом. В итоге он остался только шестым в 0,558 от напарника.

Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Это позволило подняться в пятерку обоим пилотам Alpine (Эстебан Окон проехал быстрее Пьера Гасли), между которыми расположился Джордж Расселл из Mercedes.

Несмотря на пятничный оптимизм, только шестым стал быстрейший представитель Ferrari Карлос Сайнс – который, кроме того, улетел в гравий уже после клетчатого флага. Другой гонщик Скудерии Шарль Леклер и вовсе остался во втором десятке, выехав с трассы в первом повороте.

Тренировку пришлось ненадолго остановить красными флагами, чтобы убрать с асфальта большой фрагмент кузовной панели от AlphaTauri Ника де Вриса.

Ландо Норрис из-за неполадок со сцеплением проехал всего 12 кругов, даже не успел попробовать шины Soft и замкнул протокол – при этом отстал от лучшего времени всего на 1,5 секунды.

Квалификация в Мельбурне стартует в 8:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Австралии