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Формула 1 / Гран При Австралии Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил Алонсо в финальной тренировке Гран При Австралии

Макс установил новый рекорд трассы в Альберт-парке, а вот его партнеру по Red Bull Серхио Пересу субботняя утренняя сессия принесла немало сложностей

Александр Кабановский
Автор:
Ферстаппен опередил Алонсо в финальной тренировке Гран При Австралии
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Часовые заезды в Мельбурне прошли под хмурыми небесами и моросившим порой дождем, однако трасса оставалась достаточно сухой для сликов. Решающими, как водится, вышли финальные десять минут, когда пилоты обменивались быстрыми квалификационными попытками. 

Лучшим в итоге стал лидер сезона Макс Ферстаппен, проехавший на резине Soft быстрее прошлогоднего поула – за 1:17.565.

Однако важно отметить, что показавший второе время Фернандо Алонсо (+0,162) провел несколько быстрых кругов, но ни на одном из них не смог собрать три хороших сектора. Так что потенциально испанец из Aston Martin чуть ближе к лидеру, чем следует из протокола. 

Но даже более неудачной сессия оказалась для Серхио Переса. Тот потерял около 20 минут, пока механики работали с машиной в гараже, а затем постоянно ошибался и ни разу не «довез» хорошую попытку до финишной черты.

Мексиканец несколько раз выезжал с трассы – в третьем повороте, предпоследнем, первом. В итоге он остался только шестым в 0,558 от напарника. 

Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Это позволило подняться в пятерку обоим пилотам Alpine (Эстебан Окон проехал быстрее Пьера Гасли), между которыми расположился Джордж Расселл из Mercedes.

Несмотря на пятничный оптимизм, только шестым стал быстрейший представитель Ferrari Карлос Сайнс – который, кроме того, улетел в гравий уже после клетчатого флага. Другой гонщик Скудерии Шарль Леклер и вовсе остался во втором десятке, выехав с трассы в первом повороте. 

Тренировку пришлось ненадолго остановить красными флагами, чтобы убрать с асфальта большой фрагмент кузовной панели от AlphaTauri Ника де Вриса. 

Ландо Норрис из-за неполадок со сцеплением проехал всего 12 кругов, даже не успел попробовать шины Soft и замкнул протокол – при этом отстал от лучшего времени всего на 1,5 секунды. 

Квалификация в Мельбурне стартует в 8:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Австралии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 24 1'17.565  
2 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 26 1'17.727 0.162
3 France Эстебан Окон Alpine Renault 23 1'17.938 0.373
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 23 1'17.955 0.390
5 France Пьер Гасли Alpine Renault 23 1'18.094 0.529
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 18 1'18.123 0.558
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 29 1'18.127 0.562
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'18.138 0.573
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 22 1'18.198 0.633
10 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 20 1'18.330 0.765
11 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 24 1'18.410 0.845
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 21 1'18.553 0.988
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 28 1'18.691 1.126
14 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 21 1'18.713 1.148
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 24 1'18.809 1.244
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 22 1'18.901 1.336
17 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 20 1'18.947 1.382
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 26 1'19.056 1.491
19 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 23 1'19.092 1.527
20 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 12 1'19.146 1.581
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