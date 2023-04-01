Ферстаппен опередил Алонсо в финальной тренировке Гран При Австралии
Макс установил новый рекорд трассы в Альберт-парке, а вот его партнеру по Red Bull Серхио Пересу субботняя утренняя сессия принесла немало сложностей
Часовые заезды в Мельбурне прошли под хмурыми небесами и моросившим порой дождем, однако трасса оставалась достаточно сухой для сликов. Решающими, как водится, вышли финальные десять минут, когда пилоты обменивались быстрыми квалификационными попытками.
Лучшим в итоге стал лидер сезона Макс Ферстаппен, проехавший на резине Soft быстрее прошлогоднего поула – за 1:17.565.
Однако важно отметить, что показавший второе время Фернандо Алонсо (+0,162) провел несколько быстрых кругов, но ни на одном из них не смог собрать три хороших сектора. Так что потенциально испанец из Aston Martin чуть ближе к лидеру, чем следует из протокола.
Но даже более неудачной сессия оказалась для Серхио Переса. Тот потерял около 20 минут, пока механики работали с машиной в гараже, а затем постоянно ошибался и ни разу не «довез» хорошую попытку до финишной черты.
Мексиканец несколько раз выезжал с трассы – в третьем повороте, предпоследнем, первом. В итоге он остался только шестым в 0,558 от напарника.
Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Это позволило подняться в пятерку обоим пилотам Alpine (Эстебан Окон проехал быстрее Пьера Гасли), между которыми расположился Джордж Расселл из Mercedes.
Несмотря на пятничный оптимизм, только шестым стал быстрейший представитель Ferrari Карлос Сайнс – который, кроме того, улетел в гравий уже после клетчатого флага. Другой гонщик Скудерии Шарль Леклер и вовсе остался во втором десятке, выехав с трассы в первом повороте.
Тренировку пришлось ненадолго остановить красными флагами, чтобы убрать с асфальта большой фрагмент кузовной панели от AlphaTauri Ника де Вриса.
Ландо Норрис из-за неполадок со сцеплением проехал всего 12 кругов, даже не успел попробовать шины Soft и замкнул протокол – при этом отстал от лучшего времени всего на 1,5 секунды.
Квалификация в Мельбурне стартует в 8:00 Мск.
Результаты третьей тренировки Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'17.565
|2
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'17.727
|0.162
|3
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|23
|1'17.938
|0.373
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'17.955
|0.390
|5
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|23
|1'18.094
|0.529
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|18
|1'18.123
|0.558
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|29
|1'18.127
|0.562
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'18.138
|0.573
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'18.198
|0.633
|10
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'18.330
|0.765
|11
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|24
|1'18.410
|0.845
|12
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|21
|1'18.553
|0.988
|13
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'18.691
|1.126
|14
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'18.713
|1.148
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'18.809
|1.244
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|22
|1'18.901
|1.336
|17
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|20
|1'18.947
|1.382
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|26
|1'19.056
|1.491
|19
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|23
|1'19.092
|1.527
|20
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|12
|1'19.146
|1.581
|Полные результаты
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