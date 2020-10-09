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Формула 1 / Новости

Ферстаппен объяснил, зачем отписался от Red Bull и Honda в соцсетях

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Ферстаппен объяснил, зачем отписался от Red Bull и Honda в соцсетях
Автор:
Соавтор: Эрвин Ягги

Голландцу просто «надоело читать про Формулу 1» – так что дело не в решении Honda покинуть чемпионат

После объявления о том, что японский производитель свернет программу в Формуле 1 после сезона-2021, болельщики заметили, что лидер Red Bull Racing отписался в от аккаунтов Red Bull Racing и Honda в социальных сетях. Многие подумали, что это стало своего рода реакцией голландца на новость о предстоящем расставании команды с производителем. И свидетельством того, что пилот сам охладел к проекту и собирается начать поиски нового места в Ф1.

На спекуляции на эту тему отреагировал даже аккаунт команды Mercedes в твиттере, где появились скриншоты, свидетельствующие о том, что пилоты немецкого коллектива все еще следят за командой в социальных сетях.

 

Вскоре после этого Макс снова подписался на Red Bull Racing и Honda. А приехав на «Нюрбургринг», объяснил журналистам, как все было на самом деле.

«Дело просто в том, что я устал получать уведомления на телефон о том, что я отмечен там-то и там-то, – сказал он. – Я подумал, почему бы мне просто не отписаться. Мне на самом деле не очень интересно, что за видео они там постят. Какие-то рейтинги того, рейтинги сего.

Я в Формуле 1 не для этого. Так что я подумал, что если уж я лезу в инстаграм, я буду следить там за другими видами спорта. Это мне нравится. А что до Формулы 1, я и так в паддоке каждую неделю.

Я мог бы просто не открывать все эти приложения. Но отписаться было легче. Однако в какой-то момент по этому поводу пошло столько разговоров, что я решил: ладно, подпишусь обратно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Олег Карпов

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