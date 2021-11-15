Ферстаппен объяснил «выдавливание» Хэмилтона износом шин

Борьба между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран При Бразилии стала поводом для очередного скандала. На 48-м круге, обороняя позицию, голландец выехал за пределы трассы. Следом за ним то же самое был вынужден сделать и Хэмилтон.

Пилот Mercedes посчитал, что соперник выдавил его с трассы. Немецкая команда требовала наказания для Ферстаппена, но судьи не стали даже рассматривать инцидент, пояснив, что в начале маневра Макс был впереди Льюиса и имел право выбирать траекторию, а преимущества от выезда за пределы трассы не получил.

Сам Ферстаппен добавил, что не смог удержаться в рамках трассы из-за износа резины:

«Мы оба хотели первыми войти в поворот. Я тормозил позже обычного, чтобы удержать позицию. Шины были уже немного изношенными и мне не хватало сцепления с трассой. Поэтому я не совсем попал на апекс и для меня безопаснее было поехать по широкой траектории.

Конечно, я рад, что судьи позволили нам бороться, ведь борьба была хорошей».

Позже Хэмилтон все же смог обогнать Ферстаппена и выиграл гонку.