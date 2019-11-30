Ферстаппен объяснил удачей свой результат в квалификации
Пилот Red Bull отметил, что в Абу-Даби гонщики Mercedes быстры как в квалификационном темпе, так и в гоночном, потому его позиция на первом стартовом ряду отчасти стала следствием везения.
Макс Ферстаппен показал третье время в квалификации на «Яс-Марине». Он уступил пилотам Mercedes – 0,36 Льюису Хэмилтону и 0,17 Валттерои Боттасу, – но, в отличие от своего напарника Алекса Элбона, оказался впереди обоих гонщиков Ferrari.
При этом Ферстаппену повезло оказаться вторым, так как Валттери Боттас, который показал второе время, начнет гонку с последнего ряда из-за замены четырех элементов силовой установки. После завершения заездов Ферстаппен назвал свой результат лучшим из всех, которые были возможны.
«Пожалуй, стоит радоваться третьему времени в квалификации, учитывая, что на этой трассе пилоты Mercedes обычно доминируют, – сказал Ферстаппен. – Но нам очень повезло взять место на первом ряду, и надеюсь, завтра мы сможем использовать это преимущество.
Мы испробовали все, что у нас было. Так что на самом деле я очень доволен результатом. Шансы на завтра все еще есть. Но честно говоря, мы все видели, что машины Mercedes быстры и в гоночном темпе тоже. Потому посмотрим, что нас ждет».
Лучшим результатом Макса в Абу-Даби пока остается третье место в 2018 году.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Сергей Иванов
Ферстаппен объяснил удачей свой результат в квалификации
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