Ферстаппен объяснил удачей свой результат в квалификации

Макс Ферстаппен показал третье время в квалификации на «Яс-Марине». Он уступил пилотам Mercedes – 0,36 Льюису Хэмилтону и 0,17 Валттерои Боттасу, – но, в отличие от своего напарника Алекса Элбона, оказался впереди обоих гонщиков Ferrari.

При этом Ферстаппену повезло оказаться вторым, так как Валттери Боттас, который показал второе время, начнет гонку с последнего ряда из-за замены четырех элементов силовой установки. После завершения заездов Ферстаппен назвал свой результат лучшим из всех, которые были возможны.

«Пожалуй, стоит радоваться третьему времени в квалификации, учитывая, что на этой трассе пилоты Mercedes обычно доминируют, – сказал Ферстаппен. – Но нам очень повезло взять место на первом ряду, и надеюсь, завтра мы сможем использовать это преимущество.

Мы испробовали все, что у нас было. Так что на самом деле я очень доволен результатом. Шансы на завтра все еще есть. Но честно говоря, мы все видели, что машины Mercedes быстры и в гоночном темпе тоже. Потому посмотрим, что нас ждет».

Лучшим результатом Макса в Абу-Даби пока остается третье место в 2018 году.