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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Автор:
, редактор

Максу помешали проблемы с держаком и трафик

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Макс Ферстаппен проехал самый быстрый круг в третьем сегменте квалификации Гран При Португалии. Однако, его время было удалено из-за нарушения границ трассы, а во второй попытке голландец проехал на полсекунды медленнее и стал только третьим. 

Пилот Red Bull отметил, что на его результате сказался трафик в последней попытке.

«Управлять машиной было очень тяжело, – сказал Ферстаппен. – У меня были большие проблемы со сцеплением с асфальтом. Первый круг в Q3 был достойным, но там была ошибка в 4-м повороте. Я выехал с трассы, но был уверен, что смогу проехать еще один быстрый круг.

Но в последнем круге другая машина оказалась передо мной в последних поворотах. Это отвлекает, особенно при наших проблемах со сцеплением. В итоге из-за этого я потерял много времени».

Несмотря на проблемы с машиной Ферстаппен надеется побороться с Mercedes в гонке: «Ситуация не идеальная, но завтра мы попробуем побороться. Надеюсь, машина станет стабильнее, потому что до сих пор ездить здесь мне нравилось».

Чуть позже на пресс-конференции пилот Red Bull высказался более развернуто: «Пока ни один круг по ходу этого уик-энда не принес мне особого удовольствия. Трасса прекрасная, но ситуация со сцеплением с трассой не слишком хороша. Не знаю, как ситуация обстоит у других, но лично у меня не получается наслаждаться ситуацией. 

В начале квалификации я был совсем медленным, потом все постепенно становилось лучше, и я был более доволен машиной – но в любом случае нам приходилось жертвовать одним аспектом ради другого. И в том же 4-м повороте, который обычно проходится полным газом без особых проблема, вдруг понесло заднюю ось. Одним словом, все сегодня было непросто». 

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Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Квал-я
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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