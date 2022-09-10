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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Ферстаппен: Red Bull выбрала гоночные настройки

По словам Макса, в команде решили добавить машине прижимной силы, потому в квалификации Ferrari оказалась быстрее

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен: Red Bull выбрала гоночные настройки
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Трасса в Монце с ее длинными прямыми требует особой конфигурации машин с упором на максимальную скорость на прямых. В нынешнем пелотоне Ф1 лучшей по этому параметру считается Red Bull RB18.

Однако в квалификации Гран При Италии лидер команды Макс Ферстаппен остался вторым, проиграв Шарлю Леклеру из Ferrari.

Говоря о том, почему так вышло, голландец объяснил, что в команде решили отказаться от погони за максимальной скоростью, добавив прижимной силы. Такое решение проявит себя в гонке, позволив экономить шины. 

«Борьба была упорной, – сказал Макс, уступивший менее полутора десятых. – Но мы решили добавить машине прижимной силы. Для одного быстрого круга, как мне кажется, это не лучший выбор, хотя я доволен тем, как смог проехать. 

Но, полагаю, завтра мы будем сильны. Думаю, впереди интересные сражения».

Из-за штрафа за установку нового мотора Ферстаппен будет стартовать в гонке с четвертого места. 

На вопрос о тактике на воскресенье, лидер сезона отметил: «Прежде всего, нужно будет избежать проблем в самом начале, а потом будем прокладывать путь вперед».

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