Ферстаппен: Red Bull выбрала гоночные настройки
По словам Макса, в команде решили добавить машине прижимной силы, потому в квалификации Ferrari оказалась быстрее
Трасса в Монце с ее длинными прямыми требует особой конфигурации машин с упором на максимальную скорость на прямых. В нынешнем пелотоне Ф1 лучшей по этому параметру считается Red Bull RB18.
Однако в квалификации Гран При Италии лидер команды Макс Ферстаппен остался вторым, проиграв Шарлю Леклеру из Ferrari.
Говоря о том, почему так вышло, голландец объяснил, что в команде решили отказаться от погони за максимальной скоростью, добавив прижимной силы. Такое решение проявит себя в гонке, позволив экономить шины.
«Борьба была упорной, – сказал Макс, уступивший менее полутора десятых. – Но мы решили добавить машине прижимной силы. Для одного быстрого круга, как мне кажется, это не лучший выбор, хотя я доволен тем, как смог проехать.
Но, полагаю, завтра мы будем сильны. Думаю, впереди интересные сражения».
Из-за штрафа за установку нового мотора Ферстаппен будет стартовать в гонке с четвертого места.
На вопрос о тактике на воскресенье, лидер сезона отметил: «Прежде всего, нужно будет избежать проблем в самом начале, а потом будем прокладывать путь вперед».
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