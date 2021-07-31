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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Ферстаппен объяснил шинную тактику на квалификации в Венгрии

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, главный редактор

Пилоты Red Bull начнут гонку на мягкой резине не в силу хитрой тактической задумки, а в результате банальной нехватки скорости

Ферстаппен объяснил шинную тактику на квалификации в Венгрии

Одним из сюрпризов квалификации Гран При Венгрии стал выбор шин командами, которые ведут борьбу за чемпионский титул.

В то время как оба пилота Mercedes показали лучшие времена во втором сегменте на покрышках Medium, оба гонщика Red Bull сделали это на мягкой резине. Таким образом, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас не только начнут гонку с первого ряда, но и будут иметь определенное тактическое преимущество перед соперниками – так как смогут дольше оставаться на трассе в начале заезда.

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Такой расклад достаточно сильно удивил общественность, уже привыкшую считать болид Red Bull более быстрым, чем Mercedes. Появились предположения, что «Быки» по какой-то причине решили использовать состав Soft на первом отрезке гонки – вне зависимости от того, какой выбор сделали бы соперники. Однако в интервью после окончания лидер команды опроверг эти догадки.

«Другие пилоты [во втором сегменте квалификации] ехали на мягких шинах и заметно ускорялись, – рассказа Ферстаппен. – А вот мое время круга на шинах средней жесткости было таким, что имелся риск в итоге оказаться на грани первой десятки. Поэтому мы решили проехать быстрый круг и на мягких шинах. Думаю, что мы на протяжении всего уик-энда были позади Mercedes – и это в очередной раз проявилось в квалификации».

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