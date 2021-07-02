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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Ферстаппен объяснил результаты пятницы своими ошибками

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, Главный редактор

Впрочем, лидер чемпионата признал, что его соперники неплохо смотрятся на мягких шинах

Ферстаппен объяснил результаты пятницы своими ошибками

Макс Ферстаппен во второй тренировке Гран При Австрии не лучшим образом прошел свои быстрые круги на мягких шинах. И это вполне могло сказаться на итоговых результатах сессии, где голландец стал 3-м, уступив обоим пилотам Mercedes. Об этом сам пилот рассказал после окончания заездов съемочной группе британского телеканала Sky Sports.

«Mercedes смотрятся весьма быстрыми на мягких шинах, – заявил гонщик. – Что же касается нас, то ключевая попытка прошла отнюдь не идеально. Хотя в целом я чувствую себя весьма уверенно, все в полном порядке. 

У нас нет каких-либо заметных проблем. Разве что нам надо окончательно убедиться, что мы сможем еще чуть больше выжать из мягких шин. На резине Medium мы смотримся хорошо, на длинных сериях кругов все обстоит как надо. А это, в конце концов, самое главное.

Был ли дождь? Да, и мне пришлось периодически выставлять руку, пытаться понять, как обстоит дело с этим. К счастью, ситуация складывалась так, что мы смогли полноценно отработать изначальную программу. Было несколько моментов, когда я немного ошибался с уровнем зацепа в повороте: казалось, его больше, чем было на самом деле. Но, по большому счету, дождь так и не пошел, и мы благодаря этому получили хорошее представление о своем гоночном темпе.

Думаю, что в оставшиеся дни борьба будет плотной. Очевидно, что Mercedes немного продвинулась вперед. На сколько именно – покажет квалификация. Но само собой, самая важная вещь – сделать так, чтобы мягкие составы шин смогли как можно дольше нормально работать во время гонки. А это не самая простая задача».

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Позже результаты тренировки прокомментировал и спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко: «Наша машина пока работает с мягкими шинами не так хорошо, как мы рассчитывали. Но мы знаем, в чем проблема». Также австриец предположил, что Mercedes в пятницу использовал чуть более агрессивные настройки мотора, чем главные соперники.

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