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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Ферстаппен объяснил разворот в Гран При Венгрии

По словам победителя гонки у него стала барахлить трансмиссия

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Ферстаппен объяснил разворот в Гран При Венгрии
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Макс Ферстаппен прорвался с десятого места на старте Гран При Венгрии к победе в гонке. Под конец он в частности дважды обогнал своего главного соперника в чемпионате Шарля Леклера.

Второй обгон понадобился из-за того, что после первого Ферстаппена развернуло на прямой – к счастью, ровно на 360 градусов. Пропустив соперника вперед голландец тут же бросился в догонку.

«Конечно, я надеялся прорваться на подиум, но к счастью удалось даже выиграть эту гонку, – сказал Ферстаппен сразу после финиша. – Я думаю, наш успех связан с грамотной стратегией, мы всегда проводили пит-стопы ровно тогда, когда это было нужно и ставили ту резину, которая была нужна.

Гонка получилась сумасшедшей, мне пришлось прорываться, обгонять, Леклера вот целых два раза. В итоге даже после разворота на 360 градусов я все равно сумел выиграть гонку. Что до разворота, то у меня барахлило сцепление в машине, передачи включались не совсем тогда, когда я ожидал, и я отвлекся на это на выходе из поворота и допустил ошибку. Мы все проанализируем и решим проблему».

Дэвид Култхард, который интервьюировал призеров гонки, пошутил на тему стереотипного отдыха жителей Нидерландов

«Проведу ли я теперь летние каникулы, путешествуя с автокемпером? Конечно, все голландцы так делают!» – поддержал шутку Ферстаппен.

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