Ферстаппен объяснил пятничное отставание поломкой крыла
Как объяснил гонщик Red Bull Racing, в первый день Гран При Австрии он не смог показать всего, на что способна машина
Макс Ферстаппен стал победителем гонки в Шпильберге на протяжении двух последних сезонов, однако уик-энд 2020 года начался для пилота лишь с восьмого результата. Лучшему времени Льюиса Хэмилтона голландец уступил практически секунду.
Читайте также:
Как объяснил сам Макс, протокол тренировки не отражает истинной расстановки сил, так как на быстрейшем круге он не удержался на трассе и повредил машину.
«Полагаю, день вышел хорошим, – сказал Ферстаппен в интервью Sky. – Времена сегодня ни о чем не говорят, так как на лучшем круге я повредил переднее крыло.
Но думаю, мы можем испытывать уверенность. Конечно, вы всегда можете прибавить, но в целом для нас все прошло успешно, потому я с интересом жду продолжения».
Алекс Элбон, также не избежав пилотских ошибок по ходу дня, показал 13-ю скорость. Он тоже не увидел в итогах пятницы повода для волнений.
«Я просто атаковал, – объяснил он. – В гоночной конфигурации машина чуть менее послушна, а я попробовал действовать острее и получил избыточную поворачиваемость.
Мы знаем, над чем надо поработать. Есть кое-что в машине. кое-что на длинных и коротких сериях. К тому же, все ездили в разных режимах мотора. Показательным станет завтрашний день».
Читайте также:
Предыдущая новость
Вольф предупредил Red Bull о последствиях протеста на DAS
Следующая новость
Red Bull подала протест на систему DAS у Mercedes
trending Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Вторая тренировка в пятницу
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл