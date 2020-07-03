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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Ферстаппен объяснил пятничное отставание поломкой крыла

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Ферстаппен объяснил пятничное отставание поломкой крыла
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Люк Смит, F1 reporter
3 июл. 2020 г., 16:34

Как объяснил гонщик Red Bull Racing, в первый день Гран При Австрии он не смог показать всего, на что способна машина

Макс Ферстаппен стал победителем гонки в Шпильберге на протяжении двух последних сезонов, однако уик-энд 2020 года начался для пилота лишь с восьмого результата. Лучшему времени Льюиса Хэмилтона голландец уступил практически секунду. 

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Как объяснил сам Макс, протокол тренировки не отражает истинной расстановки сил, так как на быстрейшем круге он не удержался на трассе и повредил машину.

 

«Полагаю, день вышел хорошим, – сказал Ферстаппен в интервью Sky. – Времена сегодня ни о чем не говорят, так как на лучшем круге я повредил переднее крыло.

Но думаю, мы можем испытывать уверенность. Конечно, вы всегда можете прибавить, но в целом для нас все прошло успешно, потому я с интересом жду продолжения».

Алекс Элбон, также не избежав пилотских ошибок по ходу дня, показал 13-ю скорость. Он тоже не увидел в итогах пятницы повода для волнений.

«Я просто атаковал, – объяснил он. – В гоночной конфигурации машина чуть менее послушна, а я попробовал действовать острее и получил избыточную поворачиваемость. 

Мы знаем, над чем надо поработать. Есть кое-что в машине. кое-что на длинных и коротких сериях. К тому же, все ездили в разных режимах мотора. Показательным станет завтрашний день».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Вторая тренировка в пятницу
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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