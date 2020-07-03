Ферстаппен объяснил пятничное отставание поломкой крыла

Макс Ферстаппен стал победителем гонки в Шпильберге на протяжении двух последних сезонов, однако уик-энд 2020 года начался для пилота лишь с восьмого результата. Лучшему времени Льюиса Хэмилтона голландец уступил практически секунду.

Как объяснил сам Макс, протокол тренировки не отражает истинной расстановки сил, так как на быстрейшем круге он не удержался на трассе и повредил машину.

«Полагаю, день вышел хорошим, – сказал Ферстаппен в интервью Sky. – Времена сегодня ни о чем не говорят, так как на лучшем круге я повредил переднее крыло.

Но думаю, мы можем испытывать уверенность. Конечно, вы всегда можете прибавить, но в целом для нас все прошло успешно, потому я с интересом жду продолжения».

Алекс Элбон, также не избежав пилотских ошибок по ходу дня, показал 13-ю скорость. Он тоже не увидел в итогах пятницы повода для волнений.

«Я просто атаковал, – объяснил он. – В гоночной конфигурации машина чуть менее послушна, а я попробовал действовать острее и получил избыточную поворачиваемость.

Мы знаем, над чем надо поработать. Есть кое-что в машине. кое-что на длинных и коротких сериях. К тому же, все ездили в разных режимах мотора. Показательным станет завтрашний день».